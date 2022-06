Keine eigene Schülerbeförderung mehr: Schwabhausen will als letzte Gemeinde auch auf das ÖPNV-Angebot zurückgreifen

Von: Torge Wester

Teilen

Die Gemeinde Schwabhausen will ihre Schülerbeförderung künftig neu regeln. © Symbolbild: Andrea Jaksch

Es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber zumindest eine Absichtserklärung: Schwabhausen will bei der Schülerbeförderung den eigenständigen Weg verlassen und künftig den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Eine entsprechende Grundsatzentscheidung hat jetzt der Gemeinderat getroffen.

Schwabhausen – Generationen von Kindern hat Siegfried Thuringer gefühlt im alten orangefarbenen MAN-Bus morgens zur Schwabhauser Grundschule und mittags wieder nach Hause gebracht. „Unser schulbusfahrender Hausmeister“, wie ihn Bürgermeister Wolfgang Hörl augenzwinkernd nannte, war 30 Jahre lang eine echte Institution. Doch Thuringer fährt seit vergangenem Juni aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, der orangefarbene Bus wurde längst ersetzt, ja: sogar der 2016 gekaufte Nachfolger wurde inzwischen wieder verkauft. Denn seit vergangenem Juni befördert ein externes Busunternehmen die Schüler insbesondere aus Arnbach, Rienshofen, Edenholzhausen und mittags auch Oberroth.

Schüler aus Stetten, Rumeltshausen, Puchschlagen und Machtenstein werden morgens vom Schulbus des Schulverbands Erdweg ohne Zusatzkosten transportiert. Die Kinder aus den anderen Ortsteilen werden in zwei gemeindeeigenen Kleinbussen von Schulbusfahrerinnen der Gemeinde Schwabhausen von und zur Schule gebracht.

100 Kinder haben Beförderungsanspruch

Der große Charme dieses im Landkreis Dachau einmaligen Beförderungsangebots ist die große Flexibilität. So kann auf das unterschiedliche Unterrichtsende der Schulkinder ebenso reagiert wie entlegene Ortsteile bedient werden.

Damit sind allerdings auch ordentlich Kosten verbunden. So rechnete Hörl dem Gremium vor, dass die Gemeinde jedes Jahr rund 110 000 Euro für die Schülerbeförderung in die Hand nehmen muss, auch wenn der Freistaat das Ganze mit 70 Prozent bezuschusst. Diese Kosten würden mit der ÖPNV-Anbindung deutlich sinken. Albert Herbst, der langjährige Sachgebietsleiter für die Schulen und den ÖPNV im Landratsamt, erläutertet in der Sitzung, dass für die Gemeinde dann nur noch jeweils die Kosten für das sogenannte 365-Euro-Ticket anfallen würden. Von derzeit knapp 250 Grundschülern haben etwas mehr als 100 einen Beförderungsanspruch, weil ihr Schulweg mehr als zwei Kilometer beträgt. Hochgerechnet wären das also 38 000 Euro jährliche Kosten, die ebenfalls vom Freistaat mit 70 Prozent gefördert würden, wie Wolfgang Hörl erklärte.

Neben der Kostenreduzierung hätte die ÖPNV-Lösung auch den Vorteil, dass die MVV-Regionalbusse „auch von anderen Fahrgästen genutzt werden können“, wie Herbst im Schwabhauser Gemeinderat erläuterte. MVV und Landratsamt seien bei einem entsprechenden positiven Beschluss des Gremiums bereit, ein Beförderungskonzept auszuarbeiten, das auch einen Anschluss an den S-Bahnhof in Schwabhausen vorsehen würde.

Albert Herbst machte allerdings auch kein Geheimnis daraus, dass die Nutzung eines ÖPNV-Angebots auch mit Nachteilen für die Gemeinde verbunden wäre. So sei ein einmal ausgearbeiteter Fahrplan relativ unflexibel, sowohl von den Abfahrtzeiten als auch Haltestellen her. Neben den morgendlichen Fahrten hole der MVV-Bus die Kinder nur nach der vierten, fünften und sechsten Stunde wieder ab, und auch zum Ende des Ganztagsunterrichts. Und noch ein Nachteil: Einen Anspruch auf einen Sitzplatz gibt es nicht.

Wartezeiten wohl nicht zu verhindern

Ein heikles Thema sprach Max Patzelt von den Freien Wählern an. Auf seine entsprechende Nachfrage erklärte Albert Herbst, dass Wartezeiten nicht zu verhindern sein werden. Zwar „werden wir vermeiden können, dass Kinder vor 7.30 Uhr an der Schule abgesetzt werden“. Genaueres könne er erst sagen, wenn das Konzept fertig sei, „aber ich gehe davon aus, dass wir sowieso zwei Busse brauchen werden“, was eine Entzerrung bedeuten würde.

Der Gemeinderat votierte schließlich einstimmig dafür, die Schülerbeförderung in den MVV-Regionalbusverkehr zu integrieren. Frühestens wäre das laut Albert Herbst im Schuljahr 2024/25 möglich. Die ausgearbeiteten Fahrpläne werden im Übrigen dann noch einmal dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Der Grundsatzbeschluss sei nicht endgültig und bindend, sagte Bürgermeister Wolfgang Hörl auf eine entsprechende Nachfrage von Simon Sedlmair (FW) hin. Für den Fall, dass das neue Konzept gar nicht passe, könne es der Gemeinderat auch ablehnen. Wie wichtig man das Thema nimmt, beweist der Satz von Hörl: „Das ist fast schon eine Glaubensfrage in Schwabhausen!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.