Schwabhausen: Haus statt Containerfür die Asylbewerber

Gemeinde und Landkreis sind sich einig

von Torge Wester schließen

Landrat Stefan Löwl kam persönlich in die Gemeinderatssitzung in Schwabhausen. Und sein Besuch war von Erfolg gekrönt: Das Gremium gab grünes Licht in Sachen Asylunterkünfte an der Arnbacher Straße. Statt der zwei derzeitigen Container werden an gleicher Stelle ein bis zwei Unterkünfte in Holzbauweise errichtet. Die Laufzeit des Pachtvertrags zwischen Gemeinde und Landkreis wird 20 Jahre betragen.