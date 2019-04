Fabian und sein erstes Bienenvolk

Dürfen wir vorstellen: Das ist Fabian aus Edenholzhausen, der womöglich jüngste Imker im Landkreis Dachau. Seit kurzem ist der Neunjährige stolzer Besitzer eines Bienenvolkes.

Fabian konnte es kaum erwarten, dass die Temperaturen steigen – denn jetzt lassen sich seine Bienen sehen! Seit kurzem ist der neunjährige Neuimker aus Edenholzhausen stolzer Besitzer eines Bienenvolkes. Wie seine Mutter Christiane Zehetmaier berichtet, hat Fabian im Spätsommer 2018 einen Profi in Sachen Bienen bei der Arbeit beobachtet. „Seitdem hat er nichts anders mehr im Kopf, spart sich all sein Geld zusammen, um sich sein eigenes Bienenvolk kaufen zu können“, so die Mama. Nach einem Imkerkurs – er war der Jüngste – kann Fabian nun diesen Bienenstock sein Eigen nennen. Der erste Honig seiner Bienen wird ihm besonders gut schmecken, Fabian liebt Honigbrot, erzählt seine Mutter. „Und auch ein kleiner Geschäftsmann schlummert in ihm.“

dn