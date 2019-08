E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung, mit Drogen und Messer: Polizei stoppt 18-Jährigen

Ohne Versicherung und vermutlich unter Drogeneinfluss: So war ein 18-jähriger Schwabhauser am Freitag kurz vor Mitternacht mit einem E-Scooter unterwegs, als er von der Polizei aufgehalten wurde.

Puchschlagen– Am Freitag gegen 23.45 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Dachau einen 18-jährigen Schwabhausener zwischen Puchschlagen und Stetten einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei Dachau gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Die Polizisten stellten am E-Scooter der Marke Ninebot fest, dass an diesem keine Versicherungsplakette angebracht und das Fahrzeug somit nicht versichert war. Zudem stand der Fahrer vermutlich unter Einfluss von Drogen, führte Betäubungsmittel und dafür erforderliche Utensilien mit.

Bei weiteren Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten auch noch ein Messer sicher, das der junge Mann nach Angaben der Polizei eigentlich nicht mitführen durfte. Beim E-Scooter-Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 18-jährige Schwabhauser muss sich nun laut Polizei wegen mehrerer begangener Verfehlungen verantworten.

dn