„Nicht alles mit Photovoltaik zuklatschen!“ Schwabhausen gibt sich Obergrenze für Freiflächenanlagen

Von: Torge Wester

Photovoltaik-Freiflächen sollten nicht überall entstehen, wenn es nach dem Schwabhauser Gemeinderat geht. © Wolfgang Tutsch

Der Gemeinderat Schwabhausen möchte verhindern, dass die ganze Gemeinde mit Photovoltaik „zugeklatscht“ wird. Deshalb hat er Kriterien für Freiflächenphotovoltaikanlagen festgesetzt.

Schwabhausen – Maximal 1,5 Prozent der Gemeindefläche soll mit Freiflächenphotovoltaikanlagen bebaut werden dürfen. Darauf hat sich jetzt der Schwabhauser Gemeinderat nach einer Grundsatzdiskussion verständigt.

Das Gremium stimmte mehrheitlich einem vom Architekturbüro Brugger erarbeiteten Kriterienkatalog zu, der künftig der Gemeindeverwaltung und dem Bürgermeister als Grundlage bei Anfragen dienen soll. Die Kriterien lehnen sich an den Hinweisen des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr an, war der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Ausschlusskriterien sind demnach beispielsweise geschützte Flächen, Biotope und Ausgleichsflächen, aber auch Wald, Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsräume.

Gemeinderat Schwabhausen schließt ertragreiche Äcker für Freiflächen-Photovoltaik aus

Empfohlen werden dagegen vorbelastete Standorte, ehemalige Deponien, Areale, die schlecht einzusehen sind oder sich von der Topografie her anbieten. Und dann gibt es noch das Kriterium, dass ertragreiche Äcker möglichst nicht für die Photovoltaik hergenommen werden sollen. Das vom Planungsbüro von der Regierung übernommene Kriterium, landwirtschaftliche Flächen ab einer Ackerzahl von 75 – also besonders ertragreiche – auszuschließen, ging den Gemeinderäten nicht weit genug.

Ackerzahl zurückgestuft

Allen voran BBV-Kreisvorsitzender und FW-Gemeinderat Simon Sedlmair. Er forderte erfolgreich, die Ackerzahl, ab der Photovoltaik nicht mehr erlaubt werden solle, auf 50 festzulegen. „Böden mit einer Bonität von 75 haben wir nirgends im Gemeindegebiet“, argumentierte Sedlmair. Die Definition von guten Böden müsse verändert werden, schließlich „wollen wir nicht alles mit Photovoltaik zuklatschen“! Ähnlich sahen das einige Räte, die fanden, solche Anlagen wären sowieso besser „entlang von Autobahnen“ (Markus Arnold) oder „auf Hausdächern“ (Bernhard Rapp) aufgehoben.

Höchstens 45 Hektar des Gemeindegebiets können für Photovoltaik benutzt werden

Schließlich wurde in den Beschlussvorschlag das Kriterium aufgenommen, wonach erst ab einer Ackerzahl von weniger als 50 Photovoltaik in Frage komme. Und mehrheitlich (15:4) lehnte der Gemeinderat zunächst eine Deckelung von Freiflächenphotovoltaik auf zwei Prozent des Gemeindegebiets ab. Denn auch das war dem Gremium zu viel, es hätte 60 Hektar bedeutet. Man einigte sich hier am Ende auf maximal 1,5 Prozent, das entspricht 45 Hektar des Gemeindegebiets.