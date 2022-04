Schwabhausen trauert um Richard Hack

58 Jahre im Vorstand des TSV: Richard Hack. © Roswitha Höltl

Richard Hack starb im Kreise seiner Familie. Mit seinen 82 Jahren war der bekannte Schwabhauser bis zuletzt guter Dinge.

Seine Ehefrau Babsi, seine Kinder Rainer, Monika und Thomas und ihre Familien nehmen am 28. April um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael Abschied. All die Gedanken an ihn, die vielen schönen Momente, die mit ihm erlebt wurden, zaubern selbst in der Trauerphase ein Lächeln in die Gesichter derer, die ihn begleitet haben. Es sind die persönlichen Erinnerungen, die gemeinsamen Erfahrungen und diese ganz besonderen Geschichten mit ihm, die jetzt wieder aufleben. Wer ihn gekannt und wertgeschätzt hat, wird mit einem inneren Lächeln von ihm Abschied nehmen, wenn sie sich an seine Aussage erinnern: „Wenn ma uns treffa, dann seng ma uns wieda.“

Richard Hack hinterlässt viele Spuren in Schwabhausen

Richard Hack hinterlässt auf ganz vielfältige Art seine Spuren, auch innerhalb der Gemeinde. Sein Elternhaus, die über 500 Jahre alte „Untere Tafern“ und ehemalige Poststation, hat er zu einem ganz besonderen Schmuckstück im Ort werden lassen. Großes Engagement zeigte er zudem als Mitorganisator des Bürgerfestes, des Christkindlmarktes und in der Kommunalpolitik. Über 18 Jahre lang war er aktives Gemeinderatsmitglied, und für seine ehrenamtlichen Verdienste erhielt er 2011 die Bezirksmedaille in Gold und wurde 2015 mit der Bürgermedaille der Gemeinde Schwabhausen ausgezeichnet.

Entscheidend mitgeprägt hat er ebenfalls den TSV Schwabhausen, dem er seit seiner Jugend die Treue hielt – als aktiver Fußballspieler, als Schatzmeister, als Abteilungsleiter oder auch als Gründungsmitglied der Skigemeinschaft, der Tennisabteilung oder des Musikvereins. Im Vorstand war er 58 Jahre lang dabei, und für den heutigen Vorsitzenden Willi Jais hat der Vereinskollege Richard Hack wie kaum einer anderer TSV-Geschichte geschrieben. 20 Jahre lang waren sie gemeinsam im Vorstand tätig, und mit ihm verband ihn eine tiefe Freundschaft. Richard Hack wird allen fehlen.

hr

