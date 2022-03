Schwabhausen unterstützt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: „Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend!“

Teilen

Besondere Hilfsaktion: Die Künstlerin Birgit Lehrl und Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl präsentieren die Schmuckherzen in den ukrainischen Nationalfarben. © Gemeinde Schwabhausen

26 ukrainische Kriegsflüchtlinge haben sich aktuell im Einwohnermeldeamt in Schwabhausen gemeldet. Alle wurden bisher privat untergebracht und von den Personen, die sie aufgenommen haben, begleitet, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Schwabhausen – Katja Gebell, die für soziale Angelegenheiten im Rathaus zuständig ist, hat mit den meisten von ihnen Gespräche geführt und sie in Schwabhausen willkommen geheißen sowie den Bedarf an Sachspenden und Betreuung abgefragt.

Bürgermeister Wolfgang Hörl ist begeistert vom Engagement der Schwabhauserinnen und Schwabhauser: „Es ist wirklich unglaublich, was da gerade passiert. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist überwältigend. Dafür möchte ich allen ganz herzlich danken! Ohne diese Hilfe könnten wir die jetzige Situation nicht meistern.“ Viele Bürger schließen sich zusammen, um Spendenaktionen und Kennenlerntreffen zu veranstalten.

Momentan bereite sich die Gemeinde Schwabhausen auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine in der Gemeinschaftsunterkunft vor, so Hörl weiter. Es werden noch Ehrenamtliche gesucht, die die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die demnächst in der Gemeinschaftsunterkunft in Schwabhausen unterkommen, unterstützen. Wer hier helfen möchte, kann sich im Rathaus bei Katja Gebell unter Telefon 0 81 38/93 25 15 oder E-Mail an katja.gebell@schwabhausen.de melden.

Die Schwabhauser Künstlerin Birgit Lehrl hat eine besondere Hilfsaktion gestartet. Sie fertigt Glasherzen mit den Farben der ukrainischen Flaggen an. Der Erlös aus dem Verkauf geht an Menschen aus der Ukraine. Mehr im Internet unter www.perlpetuum.de.

Auf der Gemeindehomepage www.schwabhausen.de finden die Flüchtlinge sowie alle Personen, die helfen möchten, die wichtigsten Informationen. Dort werden zum Beispiel Spendenkonten genannt sowie auch der aktuelle, konkrete Bedarf an Sachspenden, die in Schwabhausen benötigt werden. dn

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.