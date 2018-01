Aus drei mach zwei

Einer der drei Container an der Arnbacher Straße, die als Flüchtlingsunterkünfte dienen, soll demnächst abgebaut werden. Womöglich dient er aber noch eine Weile als Obdachlosenunterkunft.

Schwabhausen – Die Zahl der neu aufzunehmenden Asylbewerber ist im vergangenen Jahr bayernweit zurückgegangen. Deshalb plant die Regierung von Oberbayern den Rückbau einiger Standorte. So soll auch am Standort in Schwabhausen einer der drei Container abgebaut werden, wie Bürgermeister Josef Baumgartner erfahren hat.

Das trifft sich grundsätzlich gut, denn der Gemeinderat hat am Dienstagabend im Prinzip das Gleiche beschlossen: Der Vertrag mit dem Landkreis Dachau über die Nutzung des Grundstücks an der Arnbacher Straße soll demnach nur für zwei der drei Flüchtlings-Container verlängert werden. Damit würde der „ursprüngliche“ Zustand wieder hergestellt, denn zunächst hatte der Landkreis im Jahr 2014 nur zwei Container aufgestellt, der dritte war ein Jahr später dazugekommen. Damit hatte man die Kapazität auf rund 75 Personen erweitert. Jetzt lief der 2013 abgeschlossene Mietvertrag aus.

Um das Problem der Unterbringung der inzwischen 18 anerkannten Asylbewerber zu lösen, die noch in der Unterkunft in Schwabhausen leben, überlegt die Gemeinde indes, den Container vorübergehend zu mieten, um ihn als Obdachlosen-Unterkunft zu nutzen. Mittelfristig soll auf dem Areal eine feste Unterkunft errichtet werden.

Die Idee, nur noch zwei der Container für Asylbewerber und einen für Fehlbeleger und Obdachlose zu verwenden, hat laut Landrat Löwl einen Haken: „Ihr macht Euch damit Kosten!“ Denn derzeit komme der Freistaat für alle Fehl beleger auf, die in Asylbewerberunterkünften wohnen, betonte er noch im Oktober im Gemeinderat.

