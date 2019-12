Wenn Kinderaugen und Tausende Lichter funkeln

Am ersten Adventswochenende funkelte Schwabhausen jedes Jahr im Glanz von vielen tausend Lichtern.

Schwabhausen – Am ersten Adventswochenende funkelt Schwabhausen jedes Jahr im Glanz von vielen tausend Lichtern. Nunmehr zum achten Mal hat Bürgermeister Josef Baumgartner nach dem Anschießen der Arnbacher Böllerschützen und dem Weihnachtskonzert der Schwabhauser Blaskapelle den Christkindlmarkt eröffnet. Weil seine Amtszeit im Frühjahr endet, war es für ihn das letzte Mal, dass er alle Besucher aus Nah und Fern, darunter auch Ehrenbürger Josef Mederer und die Vertreter der Partnergemeinde aus Großschwabhausen, begrüßen durfte.

Die Schüler der Grundschule Schwabhausen und der Chor des Naturkindergartens leiteten im Anschluss musikalisch zum Besuch des Nikolaus über, der mit seinen Engerln wieder ungeduldig erwartet wurde. Die Gospel Voices, der Drehorgelspieler und die B.I.G. Band Indersdorf setzten weitere musikalische Highlights und trugen zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Wer es lieber ein bisschen ruhiger mochte, gesellte sich zur einer weihnachtlichen Vorlesestunde in die Bücherei. Baumgartner dankte allen Ausstellern, die zum Gelingen dieses Christkindlmarktes beitrugen, allen Mitwirkenden und der Feuerwehr, die für die Sicherheit alles tut.

Viele fleißige Hände waren auch in diesem Jahr wieder aktiv, dass so ein wunderbares Fest stattfinden konnte und am Ende mit dem Erlös wieder viel Gutes getan werden kann.

Man musste nur einmal an allen Ständen vorbeischlendern, um den weihnachtlichen Zauber zu erleben. Wunderschöne Adventsfloristik, -kränze und Gestecke, Schmuck, Windlichter und Glasperlenunikate, Puppenkleider und gehäkelte Deko, selbstgenähte Kinderkleidung und Imkereiprodukte waren da zu entdecken.

Einige Besucher haben auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke gefunden. Dazu lockte eine hervorragende Auswahl kulinarischer Genüsse, die mit ihrem Duft schon von weitem überzeugten. Auch der 27. Schwabhauser Christkindlmarkt war wieder eine rundum gelungene Veranstaltung und veranlasste die vielen Besucher bis weit in den Abend hinein zum Verweilen.

Roswitha Höltl