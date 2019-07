Florian Scherf will „verlorene Jahre aufholen“

Antrittsrede in Schwabhausen: Florian Scherf wurde von der CSU nominiert. foto: ink

Weiterer Bürgermeisterkandidat in Schwabhausen

Er will die Gemeinde voranbringen und in die Zukunft führen: Florian Scherf (50) ist jetzt von der Schwabhauser CSU zum Bürgermeisterkandidaten gewählt worden. Damit hat nach Thomas Hack (UBV) und Wolfgang Hörl (Freie Wähler/Bürgerblock Arnbach) der dritte Bewerber den Hut um die Nachfolge von Josef Baumgartner in den Ring geworfen.