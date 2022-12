Nach Austritt aus dem Frauenbund-Dachverband: Schwabhauser Frauen haben neue Pläne

Dank für die Unterstützung: die Geehrten sowie die Vereinsspitze des Frauenbunds Schwabhausen bei der Weihnachtsfeier. © Höltl

Zu ihrer letzten Weihnachtsfeier trafen sich die Mitglieder des Schwabhauser Zweigvereins des Katholischen Frauenbunds. Der Verein tritt aus dem Dachverband aus. Wie an dem Abend bekannt wurde, soll schon bald ein Nachfolgeverein gegründet werden – der Christlich soziale Frauenverein Schwabhausen (CSFS).

Schwabhausen – Der Katholische Frauenbund Schwabhausen (KFB) hat in seiner bisherigen Formation zu seiner letzten Weihnachtsfeier in den Gasthof Lachner nach Stetten geladen. Mit Ende des Jahres läuft die 43 Jahre andauernde Mitgliedschaft im Dachverband aus. Die Trennung heißt aber nicht, dass sich der Zweigverein auflöst. Sie ist vielmehr die Basis für einen Neuanfang durch die Gründung des neuen Vereins „Christlich sozialer Frauenverein Schwabhausen“ (CSFS).

„Ein mühsamer Aufbau, ein mühsamer Beginn, immense Arbeitseinsätze, vor allem aber die Freude und Geselligkeit untereinander“ hätten den Frauenbund zu einer festen Instanz in Schwabhausen gemacht, so Teamsprecherin Hermine Burgermeister bei der Weihnachtsfeier. Sie brachte es auf den Punkt: „Jetzt geht diese Ära zu Ende!“

Optimistisch blicken die Damen dennoch in die Zukunft, was nicht bedeutet „dass wir das Alte vergessen oder ablegen“, so Burgermeister. Die Frauen werden ihrer Linie treu bleiben, weil diese sich „als besonders positiv erwiesen hat“, so Burgermeister.

Die intensiven Vorbereitungen zum Neuanfang sind so weit gediehen, dass das Finanzamt die Gemeinnützigkeit der neuen Vereinssatzung bereits genehmigt habe. Momentan würden die Form und der Inhalt der neuen Beitrittserklärungen besprochen. Burgermeister gab sich daher zuversichtlich, dass am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr zur ersten Versammlung des CSFS eingeladen werden könne.

Vorsorglich wies sie darauf hin, dass bei dem ersten Termin des neuen Vereins die Vorstandsriege mit neuen Vorsitzenden, einem Schriftführer und Kassier und Beisitzern gewählt werden müssen. Interessierte, die gerne eines dieser Ehrenämter übernehmen möchten, sollen sich direkt bei Hermine Burgermeister oder Gerlinde Nimtsch melden.

Die Weihnachtsfeier nutzte Hermine Burgermeister aber auch, um allen Mitgliedern für deren Unterstützung Dank zu sagen – besonders bei Erna Westenrieder für die Blumenpflege am Brunnen und bei den Austrägerinnen der Mitgliederzeitschrift, Anneliese Heinzinger, Marianne Medele, Otti Hecker, Erika Ramsteiner, Christine Osterauer, Sabine Heller, Anneliese Pleyer, Betty Hook, Emma Pfeil und Brigitte Sincini.

Da Weihnachten ein Fest der Liebe ist, spendeten die Mitglieder bei der Feier die stolze Summe von 700 Euro, die dem Palliativ-Team Dachau zugute kommen soll.

Zum Abschluss der Feier, die mit Adventsgedichten, einem Bescherungs-Sketch und wunderschönen Weihnachtsliedern, gesungen vom Puchschlagener Chor unter der Leitung von Angelika Mooseder, umrahmt wurde, gab es noch ein Rezept für ganz viel Weihnachtsglück mit auf den Weg: „Ein Löffel Herzenswärme, ein Päckchen Liebe, ein Gramm Vorfreude, eine große Portion Versöhnlichkeit, eine Handvoll guter Wünsche und ein Hauch von Besinnlichkeit. Das alles wird mit dem Herzen vereint und mit lieben Menschen geteilt.“ Roswitha Höltl

