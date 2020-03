Schwabhauser Kindergarten kürzt Öffnungszeit

Der Kindergarten an der Agricolastraße in Schwabhausen hat Personalprobleme. Deshalb muss er jetzt seine Öffnungszeiten kürzen. Es sind nicht die ersten Probleme, mit denen die Einrichtungen zu kämpfen hatte.

Schwabhausen – Es ist „nur“ eine Stunde, die der Kindergarten an der Agricolastraße in Schwabhausen drei Monate lang jetzt täglich von der Betreuungszeit kürzen muss. Die Ankündigung des Kita-Trägers Denk mit!, seine Öffnungszeiten wegen Personalmangels vorübergehend etwas reduzieren zu müssen, wäre womöglich nur eine Randnotiz im Gemeinderat am Dienstagabend gewesen – wäre da nicht eine Vorgeschichte. Denn in den vergangenen eineinhalb Jahren war der Kindergarten – die ehemalige Tschu-Tschu-Bahn – mehrmals in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem konnte ebenfalls aus Personalmangel im Herbst eine Gruppe erst mit zweimonatiger Verspätung geöffnet werden (wir haben berichtet).

Erneut musste Melissa Süß, die Leiterin der anderen Einrichtung von Denk mit! im Gemeindebereich (Kinderhaus an der Augsburger Straße), mittlerweile auch Gebietsleiterin für Schwabhausen, am Gemeinderatstisch Platz nehmen und die Gründe für die Verkürzung der Öffnungs- und Betreuungszeit darlegen. Süß erklärte, dass der Kindergarten an der Agricolastraße seine tägliche Öffnungszeit um eine Stunde kürzen müsse. Statt von 7 bis 17 Uhr hat die Einrichtung im März, April und Mai nur noch von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Hintergrund sind drei längerfristige Ausfälle von Erzieherinnen – eine wegen Schwangerschaft und zwei wegen Krankheit.

Sie sei im Übrigen „sehr, sehr zuversichtlich, spätestens ab Juni wieder die normalen Öffnungszeiten anbieten zu können“. Denn es gebe bereits feste Zusagen für Neueinstellungen.

Die Kürzung der Öffnungszeiten sei mit den Eltern und dem Elternbeirat im Vorfeld abgesprochen und abgestimmt worden, betonte Melissa Süß. Von Seiten des Kindergartenträgers werde im Übrigen enormer Aufwand betrieben bei der Suche nach Personal: „Wir machen viel Werbung und versuchen alles!“ Die Personalsituation habe sich seit 2016, als Denk mit! als Träger der Tschu-Tschu-Bahn die Nachfolge des BRK antrat, „enorm zugespitzt“. Das bekämen auch andere Kindertagesstätten und andere Träger massiv zu spüren.

Eine Lanze für Denk mit! und die Kindergartenleitung um Christine Preiss-Müller brach Martin Wohlmuth vom Elternbeirat. Die gewünschte Stabilisierung sei nach den Turbulenzen eingetreten, wie erhofft sei man in „ruhigeres Fahrwasser“ gesteuert: „Das Team im Haus wächst dank der neuen Leiterin zusammen, die Mitarbeiter sind motiviert und engagiert!“ Die Kritik von Seiten einiger Gemeinderäte müsse er deshalb zurückweisen.

Diese Kritik setzte es von Seiten der Fraktion Freie Wähler/Bürgerblock Arnbach. So wandte sich 2. Bürgermeister Wolfgang Hörl direkt an die unweit von ihm am Ratstisch sitzende Melissa Süß: „Ich schätze Sie als Person sehr. Sie sind aber heute als Vertreterin eines Vertragspartners hier, mit dem ich überhaupt nicht mehr zufrieden bin!“ Anspruch und Realität würden bei Denk mit! einfach nicht zusammenpassen. Und: „Ich habe überhaupt keinen Nerv mehr, mir das ständig anhören zu müssen!“

Die Fraktion um Bürgermeisterkandidat Hörl hatte im Wahlkampf ja mehrfach betont, die Gemeinde müsse sich so aufstellen, dass man nötigenfalls selbst die Trägerschaft für den Kindergarten übernehmen könne.

„Dass Sie sich bemühen, das reicht einfach nicht aus in der Zukunft!“, fand auch Fraktionskollege Sven von Kummer. Einer der Gründe für die damalige Entscheidung pro Denk mit! sei schließlich gewesen, dass dieser „große Träger“ eben Probleme im Personalbereich besser auffangen könne. Diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt. Nach den Problemen zuletzt im Herbst werde der Gemeinderat „ein halbes Jahr später“ mit einem ähnlichen Problem konfrontiert, sagte von Kummer.

Verständnis für die Probleme gerade im Personalbereich äußerten dagegen Sprecher von UBV und CSU. „Wir sollten doch mal die Kirche im Dorf lassen“, fand etwa Florian Scherf. Der CSU-Bürgermeister-Kandidat und Sozialreferent der Gemeinde fand, „die Reduzierung von zehn auf neun Stunden ist doch kein Weltuntergang“. Von Eltern wie Erzieherinnen höre er, dass es jetzt besser laufe. Insgesamt „sind wir doch froh, dass wir Denk mit! haben“. Auch Dieter Blimmel blies in dieses Horn: Seit vergangenem Jahr sei eine deutliche Besserung eingetreten, deshalb empfinde er „die Reaktion der Gegenseite schon ein bisschen extrem“.

Wenn man die Stellenanzeigen im Internet betrachte, würden überall händeringend Erzieherinnen gesucht, sagte auch Fritz Büchler (UBV). Denk mit! sei da keine Ausnahme.