Auto kracht gegen Traktor mit Güllefass

Ein schwerer Unfall zwischen Niederroth und dem Rumeltshauser Kreisel hat heute Nachmittag für Verkehrsbehinderungen und einen Großeinsatz von Rettungskräften geführt.

Rumeltshausen/Niederroth – Gegen 15 Uhr war ein 68-jähriger Landwirt aus Bergkirchen mit seinem Traktor samt Gülleanhänger auf dem Weg in Richtung Kreisverkehr, als sich – während der Fahrt – ein Stift, der den Anhänger mit dem Traktor verbinden sollte, löste. Das Gespann geriet ins Schlingern und zog auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal in den Ford Fiesta einer 43-Jährigen aus Erdweg krachte. Die Frau wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Laut Polizei schwebt sie jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Landwirt erlitt einen Schock, überstand den Unfall jedoch unverletzt. Sein Güllefass landete am Ende im Straßengraben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das nicht sachgemäße Befestigen des Anhängers am Traktor Unfallursache. Die Autofahrerin hatte keine Chance, den Zusammenstoß zu verhindern. dn