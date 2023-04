Spatenstich für die „Bauhofhalle mit Schützen- und Jugendzentrum“ in Schwabhausen

Teilen

Mit dem Spaten in der Hand: 2. Bürgermeister Florian Scherf, Kämmerer Daniel Aschbichler, Bauhofleiter Felix Stumpferl, stellvertretender Bauhofleiter Marold Sedlmeir, Vorsitzender von Frei Glück Schwabhausen, Lorenz Aschbichler, Bürgermeister Wolfgang Hörl, Bauamtsleiterin Brigitte Froschmeier und Architekt Christian Rabl (v. l.). © Höltl

Der Spatenstich in Schwabhausen für die „Bauhofhalle mit Schützen- und Jugendzentrum“ fand statt. Hier arbeiten alle Hand in Hand für eine spätere multifunktionale Nutzung des Neubaus.

Schwabhausen – „In Schwabhausen wird ziemlich viel gegraben und gemacht, aber ein so klassisches neues Bauwerk, das auch einen Spatenstich verträgt, haben wir in dieser Legislatur zum ersten Mal“, meinte Bürgermeister Wolfgang Hörl auf dem Bauhofgelände. Mit dem Neubau der „Bauhofhalle mit Schützen- und Jugendzentrum“, wie der offizielle Name des Neubaus lautet, wird ein wichtiger Schritt für eine zukünftige multifunktionale Nutzung geschaffen.

Neue Heimat für Bauhof, Schützen, Juz und Vhs im multifunktionalem Gebäude in Schwabhausen

Der Schützenverein Frei Glück Schwabhausen wird hier seine neue Heimat finden. Und die Volkshochschule Schwabhausen sowie weitere Vereine und Organisationen werden die neu geschaffenen Gemeinschaftsräume nutzen können – und eine außerschulische Betreuung könnte dort ebenfalls stattfinden. Außerdem wird das Jugendzentrum von der Kirchenstraße in das neue Gebäude umziehen.

Eckdaten des Neubaus

Der komplette Baukörper umfasst eine Größe von 36 auf 17 Meter, und die Gesamtkosten liegen bei drei Millionen Euro. Besonders wird auf eine nachhaltige Bauweise Wert gelegt, da mit einer Wärmepumpe geheizt, der Strom über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gewonnen und die Halle für die Bauhoffahrzeuge in Holzbauweise errichtet wird, berichtet Wolfgang Hörl.

Der Zugang zu den Gemeinschaftsräumen wird durch einen Plattformlift barrierefrei gestaltet. Zusätzlich wird auf dem Grundstück eine Zisterne errichtet, um das Regenwasser zu puffern und zu sammeln. Im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird die Gemeinde von ihrem Umweltbeirat beraten, der aktuell nach weiteren Maßnahmen, zum Schutz der Umwelt beim Bau des Gebäudes, recherchiert.

Alle arbeiten Hand in Hand kräftig mit

Bürgermeister Hörl bedankte sich beim Gemeinderat, dass dieser mit großer Mehrheit dem Projekt zugestimmt habe, seinen Mitarbeitern im Bauamt und im Bauhof sowie den Architekten für die Planung und konzeptionelle Arbeit.

Außerdem betonte er die hervorragende Unterstützung der zukünftigen Nutzer, die sich schon in der Planungsphase sehr engagiert einsetzen. Im Sommer 2024 sollen dann sowohl der Schwabhausener Schützenverein, das Juz, die Vhs und auch die Bauhoffahrzeuge in das neue Gebäude einziehen. Jetzt wünscht sich Hörl erstmal, dass der Bau unter einem guten Stern steht, die Handwerker Hand in Hand arbeiten können und man am Schluss möglichst schnell fertig werden kann.

Von Roswitha Höltl