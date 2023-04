Sperre der Ortsdurchfahrt verschoben

Von: Torge Wester

Verschoben: die Sperre der Ortsdurchfahrt in Schwabhausen. Gewerbetreibende und Anlieger wird es freuen. © tor

Im öffentlichen Teil der Sitzung hat Bürgermeister Wolfgang Hörl noch über Details zur Sperrung der Ortsdurchfahrt in Schwabhausen von Ende April bis November berichtet. Doch dann kam im anschließenden nichtöffentlichen Teil alles anders.

Schwabhausen – Der Gemeinderat beschloss da nämlich, die Baumaßnahmen neu auszuschreiben. Hintergrund ist eine unerwartete Kostensteigerung. Damit verschiebt sich der Zeitraum der Straßensperre mindestens bis nach den Pfingstferien.

Für die nächsten Jahre sind für die Generalsanierung der Wasserleitungen in der Gemeinde Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro eingeplant. Die Angebote, die die Gemeinde im Rahmen der Ausschreibung der Baumaßnahmen erhalten hat, liegen laut Hörl aber „deutlich über der Kostenschätzung“. In so einem Fall kann eine Kommune neu ausschreiben, und von diesem Recht macht Schwabhausen Gebrauch.

Je nachdem, welche Angebote abgegeben werden, soll der Gemeinderat in seiner Sitzung Anfang Mai entscheiden, wie es weitergeht: Im Raum steht insbesondere eine Reduzierung des Bauumfangs, das bedeutet, heuer nur einen Teil der Maßnahmen ausführen zu lassen. Diese würden frühestens nach den Pfingstferien, also im Juni beginnen können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Gemeinderat entscheidet, die Erneuerung der Wasserleitungen erst im nächsten Jahr anzugehen – für den Fall, dass die Angebote erneut den Kostenrahmen sprengen würden.

Sowohl die Bürger als auch die Gewerbetreibenden in Schwabhausen hatten zuletzt zahlreich die Möglichkeit genutzt, sich in zwei getrennten Videokonferenzen über die anstehende Sperre der Münchner bzw. Augsburger Straße zu informieren. Bürgermeister Wolfgang Hörl stellte als Moderator der Konferenzen noch einmal klar, dass die Durchfahrtssperre aufgrund der Erneuerung der „in die Jahre gekommenen Asbestzementleitung“ in der Staatsstraße 2047 unumgänglich sei.

Die Sperre soll allerdings so wenig Einschränkungen wie möglich nach sich ziehen. So werde man die gestellte Frage, wie ein Kunde erkennen könne, ob ein Geschäft trotz der Sperre gerade erreichbar sei, ganz pragmatisch angehen: „Es ist angedacht, dass wir schon an den Ortseinfahrten unsere Wahlplakatständer aufstellen, auf denen dann diejenigen Firmen ihre Logos platzieren können, die zugänglich sind.

Die Zugänglichkeit werde im Übrigen während der rund sechsmonatige Sperre überwiegend gegeben sein, versicherte der Gemeindechef. Denn es sei zwar grundsätzlich keine Durchfahrt möglich, aber die wandernde Baugrube sei jeweils nur „30 bis 50 Meter lang“.

„Einen totalen Verkehrskollaps in Arnbach“, befürchten einige Anlieger, denn gerade im Berufsverkehr sei ja „jetzt schon kein Durchkommen“. Einige Wortmeldungen gingen auch in die Richtung, dass viel Schleichverkehr in den Anliegerstraßen zu erwarten sei. Beidem konnte der Bürgermeister nicht widersprechen.

Immerhin: Die Polizei bzw. die kommunale Verkehrsüberwachung werde man bitten, stichprobenartig zu überprüfen, welcher Verkehrsteilnehmer tatsächlich ein Anliegen im Sinne des Verkehrsrechts habe. Eines sei aber auch klar: „Künstlich eingebaute Schikanen können wir nicht tolerieren!“

Im Übrigen versuche man auf Gemeindeseite an alles zu denken, von der Müllabfuhr bis zur rechtzeitigen Information über Wassersperrungen, versicherte Wolfgang Hörl in den Videokonferenzen.

Ende April oder Anfang Mai sollte die Sanierung bzw. der Austausch der Wasserleitungen in der Schwabhauser Ortsdurchfahrt beginnen – und irgendwann im November abgeschlossen sein. Jetzt kann es sein, dass das ganze Vorhaben heuer gar mehr umgesetzt werden kann.