Sperren und Umleitungen: Schwabhausen ist für Autofahrer schwer erreichbar

Von: Torge Wester

Diese Umleitung gilt voraussichtlich ab 7. November, wenn auch die 2047 im Bereich der Indersdorfer Gabel gesperrt ist. © Merkur

Von Norden und von Osten her ist Schwabhausen derzeit verkehrsmäßig schwer erreichbar. Einerseits die Arnbacher Straße komplett gesperrt, andererseits wird die Kreuzung an der so genannten Indersdorfer Gabel auch demnächst komplett gesperrt.

Schwabhausen – Der Bau der Ampelanlage an der Indersdorfer Gabel hat Anfang Oktober begonnen. Seitdem war die Staatsstraße 2050 aus Richtung Indersdorf im Bereich zwischen dem Kreisverkehr auf Höhe Rumeltshausen und der Einmündung in die Staatsstraße 2047 in beiden Richtungen komplett für den Verkehr gesperrt. Jetzt wird allerdings der Einmündungsbereich der Indersdorfer Gabel wegen der Baumaßnahmen komplett für den Verkehr gesperrt, wie Bürgermeister Wolfgang Hörl in der Gemeinderatssitzung bekannt machte. Das habe das staatliche Bauamt Freising mitgeteilt.

St 2047 wird komplett gesperrt

Der Verkehr auf der Staatstraße 2047 ist bisher von der Sperrung nicht betroffen. Im unmittelbaren Baustellenbereich ist die Fahrbahn jedoch eingeengt, die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. Während der Fräsarbeiten und dem Asphalteinbau muss aber jetzt auch die St 2047 für den Verkehr komplett gesperrt werden. Diese Arbeiten beginnen voraussichtlich am 7. November und werden zwei Wochen in Anspruch nehmen, wie das staatliche Bauamt gestern auf Nachfrage mitteilte.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke von Dachau in Richtung Indersdorf führt derzeit über die St 2047 bis nach Stetten und von dort auf der Kreisstraße DAH 10 bis zum Kreisverkehr mit der St 2050. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Die Radwege sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Nur eine Ampel kann helfen

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Unfällen an der Indersdorfer Gabel. Klassische verkehrsrechtliche Maßnahmen wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, Bischofsmützen, ein Stoppschild und ein Vorfahrtsschild für Linksabbieger aus Richtung Stetten hätten leider nicht ausgereicht, um die Zahl der Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren. Ein vom Staatlichen Bauamt Freising in Auftrag gegebenes Gutachten kam zum Schluss, dass eine Ampel die am schnellsten umsetzbare Möglichkeit sei, die Indersdorfer Gabel für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Sie komme ohne größere bauliche Änderungen an der Kreuzung aus und sei auch bei dem für die nächsten Jahre prognostizierten Verkehrsaufkommen ausreichend leistungsfähig.

Vollsperrung dauert noch drei Wochen

Komplett gesperrt ist nach wie vor die Arnbacher Straße in Schwabhausen im Zuge der Bauarbeiten zur Neuverlegung der Wasserleitung in diesem Bereich. „Die Vollsperrung dauert voraussichtlich noch drei Wochen“, informierte der Gemeindechef im Gemeinderat am Dienstagabend.

Die offizielle Umleitung führt über Oberroth, Großberghofen, Erdweg und Arnbach

Die offizielle Umleitung führt über Oberroth, Großberghofen, Erdweg und Arnbach. Doch die nutzen nicht alle Autofahrer. Wer sich auskennt, der nutzt als Schleichweg die Bergstraße und die Römerstraße, was naturgemäß zu einer ungewohnten Verkehrsbelastung für die Anlieger dort führt. Markus Arnold (CSU) sprach beispielsweise von einem „großen Ärgernis für die Anwohner“ und beschrieb ein tägliches Verkehrschaos. Er musste sich allerdings von Bürgermeister Wolfgang Hörl sagen lassen, dass es sich bei Berg- und Römerstraße um Straßen handele, die die Autofahrer nun mal befahren dürften: „Ich bitte da die Anlieger um Verständnis, aber das lässt sich nicht vermeiden. Es handelt sich um öffentlich gewidmete Straßen!“

Beschilderung soll verbessert werden

Immerhin sei man dran, die Umleitungsbeschilderung zu verbessern, die bisher mangelhaft war, wie Gemeinderat Sven von Kummer vom Bürgerblock Arnbach anmerkte. „Die Beschilderung war ursprünglich mit der Baufirma anders vereinbart und wird jetzt nachgebessert“, erklärte dazu Hörl. Damit sollen beispielsweise die Autofahrer schon in Arnbach auf die Umleitung hingewiesen werden.