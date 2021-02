Stall und Auslauf für 4000 Legehennen

Vorhaben eines Landwirts aus Puchschlagen stößt im Bauausschuss auf Kritik

von Torge Wester schließen

Schwabhausen – Mit einer denkbar knappen Mehrheit von 5:4 Stimmen hat der Schwabhauser Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend den Antrag eines Landwirts genehmigt, der in Puchschlagen einen Stall samt Freigelände für 4000 Legehennen schaffen will. Einige Ausschussmitglieder und auch Bürgermeister Wolfgang Hörl äußerten aber erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben.