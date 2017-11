Eine 18-jährige Ford-Fahrerin aus Hebertshausen ist am Dienstag gegen einen Baum geprallt.

Schwabhausen - Die Ursache ist bislang ungeklärt, wie die Polizei mitteilte. Die Ford-Fahrerin war auf der Kreisstraße von Stetten in Richtung Rumeltshausen unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Sie wurde laut Polizei leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro. dn