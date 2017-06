Zusammenstoß auf der Kreuzung. Wer hatte Rot?

Auf der Kreuzung in Stetten sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Beide behaupteten nach dem Unfall, dass sie Grün hatten. Doch Zeugen beobachteten den Unfall.

Stetten - Auf der Kreuzung in Stetten sind am Montag zwei Autzos zusammengestoßen. Ein 25-jähriger Schwabhauser war gegen Mittag mit seinem Citroen auf der Dachauer Straße in Richtung Dachau unterwegs. An der Kreuzung zur Dorfstraße fuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin aus Markt Indersdorf ebenfalls in die Kreuzung ein. Die beiden stießen zusammen. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Fahrer machten eine grüne Ampel für sich geltend, wie die Polizei mitteilte. Erste Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben laut Polizei jedoch, dass wohl der Schwabhauser bei Rot in die Kreuzung einfuhr. Am Citroen entstand ein Schaden von 8000 Euro und am Opel von 7000 Euro.

