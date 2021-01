Unfallflucht: 30-Jährige landet in Graben

Eine 30-jährige Autofahrerin musste am Mittwoch gegen 13.10 Uhr auf der Staatsstraße 2050 einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und landete im Graben. Sie wurde zum Glück nicht verletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden.

Schwabhausen - Die 30-jährige Seat-Fahrerin war von Dachau in Richtung Indersdorf unterwegs, wie die Polizei Dachau mitteilte.. Auf Höhe eines Waldstücks bei Schwabhausen kam ihr ein anderer Pkw deutlich über der Mittellinie entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog sie ihren Pkw auf die Bankette und rutschte von dort in den Straßengraben. Der andere Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Dachauerin blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Vom unfallverursachenden Pkw ist nur die Farbe, nämlich schwarz, bekannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden (0 81 31/56 10).

dn