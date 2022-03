Trotz Besuch des Diözesanverbands-Vorsitzenden - Unmut beim Frauenbund über Beitragserhöhung bleibt

Teilen

Deutliche Kritik musste sich Sylvia Nazet vom Diözesan-Verband (r.) anhören. Am Tisch Gerlinde Nimtsch (l.) und Hermine Burgermeister vom Frauenbund Schwabhausen. Es mangelt an Transparenz Einige Mitglieder erwägen Austritt © Höltl

Beim Frauenbund Schwabhausen gibt es seit langem harrsche Kritik an der Beitragserhöhung. Diözesan-Sprecherin konnte diese bei einem Besuch vor Ort nicht entkräften.

Schwabhausen – Vor einem halben Jahr ging der Katholische Frauenbund Schwabhausen nach der Jahresversammlung in der Hoffnung auseinander, dass ein Treffen mit einem Vertreter des Diözesanverbandes neue Wege eröffnet, da die fehlende Akzeptanz einer Beitragsanpassung und deren Bekanntgabe nunmehr seit 2019 die Gemüter erhitzt. Jetzt war es soweit: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung begrüßte Teamleiterin Hermine Burgermeister die Vorsitzende des Diözesanverbandes München-Freising Sylvia Nazet für das längst überfällige Gespräch.

Deutlich wurde noch einmal an die Auslöser für die schlechte Stimmung beim Zweigverein Schwabhausen erinnert. Erst auf Umwegen und durch die Mitgliederzeitschrift „Engagiert“ haben die Mitglieder erfahren, dass sich der Beitrag – aktuell 30 Euro pro Jahr – für die nächsten zehn Jahre um jährlich zwei Euro erhöht. „Das ist schlichtweg zu hoch“, sagte Hermine Burgermeister. Weiterhin ist für keine der Damen ein Mehrwert aus den Münchner Programmen und aus der zunehmenden Digitalisierung erkennbar.

Nazet versicherte, dass sie die Nöte kenne, und holte ausgiebig zu einem Statement aus. Von den Spitzenwerten in der Corona-Problematik, vom Ukraine-Krieg, dem Zusammenhalt im Frauenbund, von unbürokratischer Hilfe gegenüber dem Pfarrer, vom Kulturgut, das hier gepflegt werde, bis hin, dass man Gemeinschaft leben und erleben kann – sie zog einen sehr großen Kreis, bis sie es so formulierte: „So individuell wie jede Pfarrei ist, genauso individuell ist jeder Zweigverein, und daher macht es für sie wenig Sinn, mit einer vorbereiteten Rede hierher zu kommen.“

Die Vorsitzende des Diözesanverbandes wollte mit den Schwabhauser Damen ins Gespräch kommen und bestätigte noch einmal, dass ihre Ängste und Sorgen bekannt seien und sie diese mitnehmen werde. Doch über weite Teile ihrer Rede vermisste man eine Konzentration auf die zwei wesentlichen Punkte. Stattdessen erinnerte Nazet an den Landesverband und an den Bundesverband und das auf diesen Ebenen viel in der Politik gearbeitet werde. Sie erklärte, wie der Verband mit Zuschüssen und Beiträgen sein Dasein finanziert und merkte an, dass Transparenz und transparentes Handeln sehr wichtig seien. Nazet verlor sich stellenweise in Details, etwa bei einer Geschichte über eine Kuchenbackaktion für den Pfarrer.

Als Sylvia Nazet daran erinnerte, dass doch ein größerer Teil des Beitrags vor Ort bleibe, erhielt sie sehr deutlichen Widerspruch. Immer häufiger kamen Zurufe aus den Reihen der Anwesenden, dass es nicht ums Kuchenbacken gehe, da man dies schon immer aus einer Selbstverständlichkeit heraus gemacht habe, und es auch nicht um einen Kirchenaustritt gehe. „Transparentes Handeln war die Bekanntgabe der Beitragserhöhung nicht“, betonte Hermine Burgermeister. Die Erklärung von Nazet zu diesem Einwand: „Das muss schiefgelaufen sein, wir können das nicht nachvollziehen“. Offen entschuldigte sie sich dafür, habe es jedoch nicht zu verantworten. „Für den Verband sind 14 000 Briefe rausgegangen, aber angekommen sind sie nicht.“ Garniert wurde dies mit Aussagen über die wirtschaftliche Schieflage und fixe Personalkosten.

Es baute sich ein Bild auf, dass sehr bürokratische Strukturen aufzeigte, und die Handlungsweisen im Diözesanverband für viele Anwesenden an dem Abend nicht verständlich erscheinen ließen. Sehr viel greifbarer war die Aussage von Frauenbundmitglied Hildegard Schuster: „Eine Verbandsspitze, die nicht auf die Basis hört, hat eigentlich verloren.“ Präzise formulierte sie den Wunsch, ob die Beitragsanpassung ausgesetzt werden kann oder eine Einführung von Sozialstufen möglich ist. Mit Zuversicht wolle sie versuchen, bei weiteren Gesprächen mit der Verbandsspitze mitzuhelfen. Schuster meldet sich auch als Vertreterin für die Wahlen in der nächsten Delegiertenversammlung. „Lippenbekenntnisse nützen uns alle nichts!“

Immer wieder bestätigte Nazet: „Ich bin bei ihnen.“ Zum Schluss holte sie sich die Zusage ein, dass man mit einer Erhöhung um 5 Euro in vier Jahren leben könnte. Hoffnung gab sie mit ihrer Äußerung, dass eine Satzungsänderung veranlasst ist, die einen „Flexi-Betrag“ einräumt, sodass intern im Verband entschieden werden kann, wie viel Beiträge abgeführt werden und wie viel im Zweigverein belassen werden können.

Klar ist für Frauenbund-Sprecherin Hermine Burgermeister: „Schwabhausen soll nicht gespalten werden – ich wünsche mir eine Einheit.“

Ein erstes Stimmungsbild nach der Sitzung zeigte aber deutlich, dass durch diesen überaus wortreichen Abend sich der Wunsch bei vielen nach einem Austritt aus dem Katholischen Deutschen Frauenbund allerdings umso mehr verfestigte. Neuigkeiten zum Beitragsthema werden nach der Sitzung des Diözesanverbandes Anfang Mai erwartet.

Roswitha Höltl