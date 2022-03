In Oberroth öffnet in der Bäckerei Gürtner ein Unverpacktladen: Alles bio und alles nachhaltig

Die Initiatoren des Bio-Bayern-Unverpacktladens: Bäckermeister Anton Gürtner (rechts) und Kilian Kreitmair mit Verkäuferin Petra Eppeneder. © Höltl

Der erste Bio-Bayern-Unverpacktladen Oberbayerns hat in Oberroth eröffnet. In den Geschäftsräumen der Bäckerei Gürtner, die mittlerweile seit 15 Jahren komplett klimaneutral produziert, wird ab sofort ein weiteres Zeichen für den Erhalt der Umwelt gesetzt.

Oberroth - Die Kunden erwartet ein breites Sortiment an der großen Selbstbedienungstheke: verschiedene frisch vermahlene Mehlsorten aus der hauseigenen Mühle, Gewürze und Backzutaten aus der Region. Im Regal gegenüber sind verschiedene Essigessenzen und Öle. Ergänzt wird das mit frischem Obst und Gemüse. Zusätzlich gibt es Zutaten, um sein eigenes Waschmittel herzustellen.

Alle verwendeten Rohstoffe – auch die für das große Backwarensortiment in der Bäckerei – sind zu 100 Prozent in Bayern erzeugt und verarbeitet. Die Erfüllung dieser Qualitätskriterien kennzeichnet das blaue Bio-Siegel. Dieses wird vom Freistaat Bayern verliehen. Im Unterschied zum grünen Bio-Siegel müssen die Produkte in Bayern komplett hergestellt werden.

Inhaber Anton Gürtner und Kilian Kreitmair sind die Initiatoren des Unverpacktladens. Sie achten darauf, dass ihre Geschäftspartner und Bezugsquellen aus dem nahen Umkreis sind und allen Voraussetzungen gerecht werden. Gürtner und Kreitmair haben bei der Umsetzung auch auf einen kundenorientierten Einkauf gesetzt. So muss das mitgebrachte Behältnis nur auf die Waage gestellt werden, um das Verpackungsgewicht zu ermitteln. Danach kann man sein Gefäß füllen. Anschließend wird mit dem Nettogewicht der Ware der Preis ermittelt.

Zwei große Hinweisschilder erklären die genaue Vorgehensweise. So komme es zu keinerlei Problemen. Ein wichtiges Kriterium dabei ist auch, dass man ganz nach seinen Bedürfnissen einkaufen kann. Steht im Rezept beispielsweise, dass man zwei Esslöffel Leinsamen benötigt, muss man künftig keine 500- Gramm-Packung mehr kaufen. Roswitha Höltl