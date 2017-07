Krisengespräch mit beißwütigem Vater

600 fußballbegeisterte Buben und Mädchen jagten am Wochenende in Schwabhausen dem runden Lede r nach.

Eklat beim Jugendfussballturnier

von Conny Kirmaier schließen

Bei einem Jugendfußballturnier in Schwabhausen ist es zu einer Rauferei gekommen. Mehrere Eltern prügelten sich am Spielfeldrand. Nun wird der Fall aufgearbeitet – in einem Krisengespräch.