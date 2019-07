Versammlung in Schwabhausen: CSU-Basis macht ihrem Ärger Luft

Die Nominierungsveranstaltung für den Bürgermeisterkandidaten (wir berichteten) nutzte die CSU Schwabhausen, um langjährige Mitglieder auszuzeichnen – und dem Kreisvorsitzenden Bernhard Seidenath sowie Landrat Stefan Löwl unter den Nägeln brennende Fragen zu stellen und ihre Enttäuschung über die Unions-Spitze zum Ausdruck zu bringen.

Während Ortsvorsitzender Josef Reischl von einer „Herzensangelegenheit“ sprach, betonte Löwl zunächst die Bedeutung der politischen Arbeit an der Basis in der breit aufgestellten Volkspartei, in der man wie in einer Ehe nicht immer einer Meinung sein könne. Sich in der CSU zu engagieren, heiße, sich für die Demokratie einzusetzen und sich „in der großen Familie zu Hause zu fühlen“.

Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath hatte keinen leichten Stand, die Gemüter zu beruhigen, etwa in Bezug auf das Desaster mit der Maut. Er verwies auf den im Bundestag gefassten Beschluss. Seine Idee sei es gewesen, „auf das österreichische Modell umzuschwenken“. Seidenath kündigte einen Besuch von Verkehrsminister Andreas Scheuer an, der allerdings hinter verschlossenen Türen stattfinden werde.

Als „gute Nachricht“ bezeichnete er, dass die Grundsteuer in Bayern in „Länderkompetenz fällt“.

Besonders verärgert zeigte sich die Versammlung, dass CSU-Kandidat Manfred Weber in Brüssel „zum Laufburschen“ mit Hilfe der Schwesterpartei CDU disqualifiziert worden sei. Seidenath räumte „die bittere Erfahrung“ ein und dass „die Demokratie mit Füßen getreten worden ist“. Er ziehe „vor der Größe“ von Manfred Weber den Hut. Ministerpräsident Markus Söder sei von der Bundeskanzlerin vorab informiert worden.

Stefan Löwl beantwortete unter anderem Fragen zur Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises und dem in Angriff genommen Maßnahmen im sozialen Wohnungsbau, wie etwa in Karlsfeld. Im Hinblick auf die geäußerten Verkehrsprobleme führte er die Fortschritte im öffentlichen Nahverkehr, gelungene Verkehrsberuhigungen und den Radwegeausbau an, aber auch, dass die CSU nicht „nur Straßen-Bauer“ sei, sondern das Ganze im Auge zu behalten habe.

Ortsverbandsvorsitzender Reischl nahm am Ende die Ehrungen zusammen mit Löwl vor. Von den erwarteten zehn Damen und Herren waren allerdings nur drei Mitglieder anwesend. Die Ehrenurkunden für langjährige Verbundenheit nahmen entgegen: Sabine Frahammer und Bernd Battermann für 25-jährige Mitgliedschaft und Werner Knopf für seine 40-jährige Treue zur Partei. Ingrid Koch