Bürgermeister Hörl über Umweltschutz, Umgehung und Urlaub

Die 100-Tage-Frist für den neuen Schwabhauser Bürgermeister Wolfgang Hörl (Bürgerblock Arnbach/Freie Wähler Schwabhausen) ist vorbei. Bei einem Pressegespräch erläuterte er, welche Prioritäten er setzt und wie es in Zeiten von Corona mit Bürgerversammlungen aussieht.

Sie mussten zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernehmen, kurz vor dem Corona-Lockdown. Vorher haben Sie den Wahlkampf geführt. Wie schaut’s aus – urlaubsreif?

Wenn ich mit Begeisterung und Freude etwas tue, dann ist das nicht eine Last, die auf den Schultern liegt, dann ist das etwas, wo man sieht, dass auch was passiert. Nehmen wir das Beispiel mit den LEDs. Diese Leuchten sind zu Coronazeiten aufgestellt worden, und ich habe im strömenden Regen vor Ort mit Anwohnern gesprochen, wo denn die Lampen platziert werden. Geht man danach zurück (Anmerkung der Red. ins Rathaus), dann kann man sich sagen: „Ich habe etwas erledigt“ … und das macht Freude, wenn man etwas bewirken kann!

Für welche Themen außer dem Umweltschutz setzen Sie sich noch ein, welche sind besonders wichtig? Welches sind Ihre ersten Erfolge in den 100 Tagen?

Es ist schwierig zu sagen „meine Erfolge“. Alle Dinge habe ich zwar begleitet, ich bin dabei, wenn Gespräche geführt werden, aber viele Dinge laufen seit Monaten. Es ist ja nichts, bei dem es heißt: ‚Jetzt kommt der Hörl, jetzt machen wir es so’. Definitiv einen anderen Weg als mein Vorgänger werde ich bei den Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsthemen gehen. Das ist mir extrem wichtig! Zwei Punkte halte ich mir vor Augen: Mir ist das Gemeinwohl wichtig und die Frage: Ist das gut für den Menschen und nicht für die Bilanz, was wir da tun und entscheiden? Ist das, was wir tun, enkeltauglich? Das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist etwas, wo wir als Gemeinde und als Bürgermeister in einer Vorbildrolle sind. Ein Fußabdruck, den man in Schwabhausen auch zeigen kann: Wir pflegen Bäume und wir haben Bäume gefällt, aber wir haben keine gepflanzt. Das tun wir jetzt. Viele kleine Flächen, die der Gemeinde gehören, sind geeignet, sie auch mal der Natur zu überlassen. Das ist etwas, was ich Kraft meines Amtes im Bauhof platziere, dass wir nicht radikal alles niedermähen. Dass wir auch mal den Mut zu einer Unordnung an gewissen Stellen haben. Ich weiß auch, und diese Gespräche führe ich momentan, dass dies nicht bei allen Bürgern gut ankommt. Wichtig ist hier die Kommunikation nach außen, die wir viel stärker als bisher wahrnehmen werden.

Für jedes neugeborene Kind wird ein Bäumchen gepflanzt. Eine Aussage von Josef Baumgartner bei der Senioren- Bürgerversammlung im letzten Jahr. Ist das umgesetzt worden?

Mit dem Baum-Sachverständigen Christian Widmann wurde jetzt besprochen, dass Patenschaften für Bäume geplant sind. Wir wollen für bzw. mit Schulklassen Bäume pflanzen. Auch gibt es Überlegungen, dass für Kindergärten etwas gestaltet wird.

Gibt es in diesem Jahr Bürgerversammlungen?

Bürgerversammlungen sind angedacht unter Corona-Bedingungen. Für die Umsetzung sehe ich bei bestimmten Örtlichkeiten überhaupt keine Probleme, bei anderen eher schon, und da müssen wir uns was überlegen. Ähnlich ist dies bei Ehejubiläen und hohen Geburtstagen. Ich halte das bisherige Procedere sehr moderat zurück und gratuliere mit Distanz. Bei vorherigen Geburtstagen habe ich mich mit den beiden Damen im Garten getroffen. Ich habe den höchsten Respekt vor Corona. Es ist nicht mangelndes Interesse, sondern Respekt, momentan auf einen gemeinsamen Kaffee und Kuchen zu verzichten. Dazu habe ich größtes Verständnis von den Jubilaren bekommen.

Nachdem Sie jetzt auch als Eheschließungs-Standesbeamter bestellt sind: Ist die erste Eheschließung schon vollzogen?

Das steht noch vor mir. Am 4. September ist es soweit.

Sie legen viel Wert auf den Umweltschutz. Haben Sie neue Pläne entwickelt, was Sie gegen den starken Durchgangsverkehr in Schwabhausen unternehmen können?

Es gibt nicht eine Lösung, und es gibt keine einfache Lösung für dieses Thema. Das ist hochkomplex und wir können in Schwabhausen sicherlich immer wieder von Umgehungsstraßen diskutieren, aber das ist für mich absolut unrealistisch, weil wir unsere Diskussionen darüber führen, ob wir es südlich oder nördlich machen. Dies ist nur eine Verlagerung des Verkehrs, ich reduziere ihn damit nicht. Wir müssen daran arbeiten, unseren Standortvorteil zu nutzen: den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben zwei S-Bahn-Stationen in Schwabhausen und Arnbach, wir haben Aktivitäten auf Bürgermeister-Ebene, dass wir die Busverbindungen anschieben, dass wir die Ruftaxi-Verbindungen anschieben. Ich wünsche mir auch einen Wirtschaftsreferenten. Es muss uns gelingen, dass die Schwabhauser nicht mehr so viel pendeln müssen. Wir sind die Gemeinde im Landkreis mit der stärksten Quote an Pendlern, das heißt Pendler im Vergleich zu Arbeitsplätzen vor Ort. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder ich reduziere die Quote der Pendler oder ich erhöhe die Möglichkeiten der Arbeitsplätze vor Ort, und ich denke, da müssen wir an beiden Stellschrauben drehen.

Die bekannte Problematik mit den Kindergärten – momentan läuft es gut?

Momentan läuft es brillant, da alle Kindergärten zu sind. Ich habe mit allen Kindergärten gesprochen, und überall zwickt es ein bisschen. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber wir haben vereinbart, dass jeder sich auf seine eigene Rolle konzentriert und wir uns nicht von politischer Seite her in Befindlichkeiten von Eltern und Elternbeirat einmischen wollen. In der Vergangenheit hat der Versuch gut geklappt, dass der Unmut nicht der Einrichtungsleitung vorgetragen wurde, sondern dies bei den politisch Verantwortlichen platziert wurde. Künftig wird aber zuerst eruiert, ob diese Gespräche bereits stattgefunden haben, denn mein Thema ist die Kindswohlgefährdung – nicht Probleme, ob zum Beispiel das Schuhe-Ausziehen gefällt oder nicht. Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn wir wie andere Gemeinden das Problem haben, dass das Betreuungspersonal zu wenig ist.

Gibt es konkrete Punkte, wie das Thema „Ehrenamt ist Chefsache“, die umgesetzt werden sollen?

Momentan lade ich nicht alle gemeinsam ein, aber ich gehe zu allen hin. Ich bin vor Ort, soweit mir das momentan möglich ist, denn da sind Gespräche mit allen Anwesenden möglich. Hier gehe ich gezielt vor. Ich möchte nicht nur aus dem Rathaus raus agieren.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Gemeinderat?

Die Zusammenarbeit ist brillant. Der Gemeinderat als Gruppe scheint gut zu funktionieren. Bei den Haushaltsdiskussionen wird es unterschiedliche Prioritäten geben, die die einzelnen Gruppierungen haben, aber wenn man bedenkt, dass die Wahl des zweiten Bürgermeisters eine Abstimmung 21:0 aufzeigt, dann ist das Ziel dieser Gruppe auch, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten.

Wann geht was vorwärts mit dem Thema Dirt-Track und der Skaterbahn?

Dieses Thema steht in Konkurrenz zu einem weiteren Fußballplatz. Diese Diskussion muss ich mit dem Gemeinderat führen. Die Gemeinde hat ein weiteres Grundstück dazugekauft und einen Grundstücksanteil dazu genommen, sodass das Areal um den Sportplatz für Sportaktivitäten erweitert wird. Seitens des TSV Schwabhausen liegt der Wunsch auf einem weiteren Fußball-/Trainingsplatz, aus einer kleinen Gruppe der Bürgerschaft kommt der Wunsch nach einem Dirt-Track und von einer weiteren Gruppe der Bedarf einer Skaterbahn. Das Areal gibt es her, dass man ein oder zwei Projekte umsetzen kann, aber auf keinen Fall alle drei.

Auf der letzten Jungbürgerversammlung hat Baumgartner der Jugend versprochen, dass er sie weiterhin informieren wird. Wird dieses Thema jetzt den Jugendlichen zeitnah vorgestellt werden – eventuell im Rahmen einer Jungbürgerversammlung?

Sobald der Bebauungsplan soweit fertig ist, werden wir im Gemeinderat diskutieren, was wir hier machen können. Wir werden die Jugendlichen einbinden und dazu bin ich schon in Kontakt mit den Fraktionsvorsitzenden. Wir überlegen uns, wie wir eine Bürgerversammlung mit den Jugendlichen machen können. Die bisherige Jungbürgerversammlung war nur im Rahmen des JUZ für eine Altersstruktur bis 12 Jahre. Ich will auch mit den 12- bis 18-Jährigen in Kontakt treten. Spätestens nach der Klausurtagung, wenn wir wissen, wer der Jugendreferent ist, will ich dies gemeinsam mit ihm entscheiden, wie wir das machen.

Mit dem Rathaus-Team wurden Einzelgespräche geführt. Welche Zielsetzung steht dahinter?

Ich möchte die Menschen besser kennenlernen. Welche Fähigkeiten bringt jemand mit und wie kann man dies für das Verwaltungsteam nutzen. Vorhandene Kernkompetenzen, Kenntnisse – da wünsche ich mir die Weitergabe in eigener Runde.

