Oberrother Feuerwehr fiebert ihrem 100-Jährigen entgegen

Die Vorfreude ist groß: der Festausschuss und die Kameraden der Feuerwehr mit Vertretern des Burschenvereins. © hr

Oberroth steht ein großes Festprogramm im Mai ins Haus

Oberroth – Die Freiwillige Feuerwehr Oberroth feiert heuer ihr 125-jähriges Bestehen, und das groß. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das große Jubiläumsfest findet mit Unterstützung des Burschenvereins an drei Tagen, von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, statt.

Bereits vor zwei Jahren wurde mit den Planungen begonnen. Ein 21-köpfiger Festausschuss unter der Leitung von Kommandant Daniel Haagen erarbeitete das Festprogramm und hat sich in sieben Ausschüssen seine Arbeit aufgeteilt. Seit ungefähr einem Jahr trifft man sich monatlich und ihr Motto war klar: „125 Jahre Feuerwehr Oberroth – das muss gefeiert werden“.

Zusammengestellt wurde ein erstklassiges Programm. Die Familie Kellerer konnte als Gastgeberfamilie gewonnen werden und stellt ihre landwirtschaftliche Lagerhalle in der Aichacher Straße 6 zur Verfügung. Bei einem ausgiebigen Patenbitten wurde zudem die Nachbarwehr aus Großberghofen gewonnen. Gestartet wird am Mittwoch nach dem Festbieranstich mit dem beliebten und legendären Oberrother Hallenfest. Am Freitag kommt nach der Vorgruppe „Mit Pfiff“, die um 18 Uhr zu spielen beginnt, der Münchner Kabarettist Roland Hefter zu Besuch und wird mit seinem Programm „Solang’s no geht“ für grandiose Stimmung sorgen. Eintrittskarten hierfür gibt es an den genannten Vorverkaufsstellen auf der Internetseite www.125ffwoberroth.de/vvk/, die ebenfalls die Möglichkeit des Online-Verkaufs anbietet.

Früh aufstehen heißt es für die Oberrother und dem Patenverein, da mit einem Weckruf morgens um 6 Uhr der Festsonntag beginnt. Die über 50 geladenen Feuerwehren und Vereine aus der Umgebung mit Ehrengästen werden ab 8 Uhr in der Festhalle zu einem Weißwurst-Frühschoppen begrüßt. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst mit Pfarrer Albert Hack statt, anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Das Catering übernimmt die Metzgerei Widmann aus Fußberg.

Der Festumzug durch den Ort ist für 14 Uhr geplant. Mit einem gemütlichen Beisammensein, begleitet von der Blaskapelle Odelzhausen, und dem angebotenen Barbetrieb lässt man den Tag ausklingen. Das 125-jährige Bestehen ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr und die Oberrother Kameraden, und die Burschen freuen sich auf zahlreiche Besucher und Gäste, die mit ihnen gemeinsam feiern.