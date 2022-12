Widerstand gegen geplantes Gewerbegebiet

Von: Torge Wester

Teilen

Zwischen Stetten und dem Agrarhandel sollen Gewerbeflächen entstehen. Dagegen regt sich Widerstand. © hr

Bürger aus Stetten sammelt Unterschriften gegen die Ausweisung von Gewerbeflächen in Richtung Puchschlagen.

Stetten/Schwabhausen – In Stetten regt sich Widerstand gegen die geplante Ausweisung eines großen Gewerbegebiets zwischen dem westlichen Ortsrand und den Silos des Lachner-Agrarhandelsbetriebs am Waldrand in Richtung Puchschlagen. Es hat sich eine Initiative unter dem Motto „Stetten retten?“ gebildet, und eine Unterschriftenliste soll ab dieser Woche im Ort herumgehen, die sich gegen die entsprechende Änderung im neuen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwabhausen richtet.

Die Gemeinde plane ein „riesiges graues Gewerbegebiet, zehn Hektar groß, also genauso groß wie Stetten jetzt! Die Folgen sind Lärm, Verkehrschaos, Natursterben und die Zerstörung des Ortscharakters.“ So lautet die plakative Botschaft der 15 Initiatoren, die für den Inhalt des Flugblattes verantwortlich zeichnen, das an alle Haushalte in Steten und Rumeltshausen verteilt worden sei, wie einer der Sprecher sagt,

Stetten sei der bereits am stärksten beeinträchtigte Ortsteil der Gemeinde, klagen die Wortführer und führen unter anderem Lärmbelästigung durch den Verkehr, ein „verschandeltes Ortsbild“ und elektromagnetische Strahlung durch das Umspannwerk Oberbachern an. Zudem plane die Gemeinde bereits in der Ringstraße eine „überdimensionierte Ortsrandbebauung“, deshalb sei eine „weitere Belastung und Verschlechterung des Wohn- und Lebensqualität den Anwohnern nicht zumutbar“, heißt es.

Thema schon auf derBürgerversammlung

Das Thema und der Unmut der Stettener war schon auf der jüngsten Bürgerversammlung (wir haben berichtet) aufgeflammt, erinnert sich auch Bürgermeister Wolfgang Hörl. Er wehre sich aber besonders gegen den Vorwurf, „wir hätten alles im stillen Kämmerlein geplant“. Vielmehr sei die Ausweisung des neuen Gewerbegebiets bei Stetten seit dem Beschluss vor sieben Jahren, den FNP neu aufzustellen, immer wieder in öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und des Bauausschusses thematisiert worden.

Auch inhaltlich teilt er auf Nachfrage der Heimatzeitung die Befürchtungen der Stettetener nicht: „Die Angst vor Lärm und Staub ist ungerechtfertigt. Wir denken da ja nicht an Industrie, sondern an hochwertiges Gewerbe“. Und „von der IHK haben wir sogar ein großes Lob bekommen, dass wir hier Möglichkeiten für Gewerbetreibende schaffen“.

Das sehen die Stettener ganz anders. Dass mehr ortsansässige Arbeitsplätze geschaffen würden, treffe beim Bau neuer Gewerbeflächen üblicherweise nicht zu. Vielmehr würden häufig Betriebsstätten nur verlegt. Damit werde auch das Ziel nicht erreicht, die Gemeindekasse mit Gewerbesteuern aufzubessern, so die Sprecher der Initiative.

Gravierende Folgen für die Stettener Kreuzung

Dafür seien die Folgen gravierend, finden sie. So werde etwa die Stettener Kreuzung durch die zusätzliche Verkehrsbelastung „zusammenbrechen“. Auch in diesem Punkt widerspricht der Gemeindechef. Im Falle einer Wohnbebauung wäre doch die zusätzliche Verkehrsbelastung noch deutlich größer, findet Hörl.

Doch die Initiatoren wollen wohl am besten gar keine neue Bebauung westlich des Ortes Stetten. Schließlich beklagen sie, dass damit der Landschaftsraum unterbrochen, das Landschaftsbild nachhaltig verunstaltet und der Lebensraum vieler Lebewesen zerstört werde: „Wertvolle Feuchtflächen verschwinden aufgrund der Flächenversiegelung, landwirtschaftliche Böden sind unwiderbringlich verloren“´, heißt es auf den im Ort verteilten Flyern.

Initiative machtAlternativvorschläge

Die Initiative beschränkt sich nicht aufs Nein-Sagen, sondern führt mögliche Alternativen an. So sollten bestehende Gewerbeflächen insoweit erst einmal überprüft werden, ob sie auch „bestimmungsgemäß genutzt“ würden. Außerdem könne die Gemeindeverwaltung Bauernhöfe und ungenutzte Hallen auf ihre Eignung für Handwerk und Gewerbe überprüfen. Auch Nutzungsänderungen sollten ermöglicht werden, und bestehende Gewerbeflächen in der Gemeinde verdichtet und neu geordnet.

Videokonferenz ammorgigen Dienstag

Man nehme die Bedenken und Einwände aus Stetten sehr ernst, betont Hörl, Deshalb habe man sich auch zu einem kurzfristigen Angebot entschlossen: „Am Dienstag, 13. Dezember, wird es ab 17 Uhr eine Videokonferenz geben, wo alle Stettener ihre Bedenken vorbringen können.“ Über einen Link auf der Gemeindehomepage können sich Interessierte hier einloggen.

Ursprünglich sollte der Flächennutzungsplan in einer Sitzung des Bauausschusses noch im alten Jahr Thema werden. Doch die in der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken und Anregungen werden nun erst im kommenden Frühjahr behandelt. Vielleicht kommen ja am morgigen Dienstag noch einige dazu.