Thomas Löffler ist neuer Vereinschef des TSV Schwabhausen

Verabschiedung (von links): Michael Rascher, Markus Böhm, Thomas Löffler und Willi Jais, es fehlt Dirk Borsbach. © Roswitha Höltl

Schwabhausen – Der TSV Schwabhausen hat auf seiner Mitgliederversammlung ein neues Team für den Vorstand gewählt. Die Vertretung der Vereinsinteressen, die Verwaltung des Vereinsvermögens und alle anderen rechtlichen, organisatorischen und kommunikativen Aufgaben bleiben in erfahrenen Händen, auch wenn sich Veränderungen in den Aufgabenbereichen zeigen.

TSV hat einen neuen Vorsitzenden

Das Amt des Vorsitzenden übernimmt Thomas Löffler. Ihm zur Seite stehen als neues Mitglied Susann Hechtl, die gleichzeitig die Jugendleitung übernimmt, und Markus Böhm, der neben der Stellvertretung weiter die Finanzverwaltung innehat.

Keine Änderungen gibt es im Aufgabenbereich der Geschäftsstellenleitung, Daniela Schneider wurde wiedergewählt. Auch die sportliche Leitung bleibt unverändert in der Verantwortung von Thomas Hack. Zweites neues Mitglied im Vorstand ist Robert Rieder, der den Aufgabenbereich des Sportstätten-Managements übernimmt. Im Amt bestätigt wurden als Kassenprüfer Andrea Forstner und Manfred Göttler.

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind drei bekannte Größen

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind drei bekannte Größen in der TSV-Familie. Nach vielen Jahren als aktiver Sportler und Jugendtrainer und zuletzt Vereinsvorsitzender war Willi Jais „fast 50 Jahre am Ball“ – und diese Zeit „möchte ich nicht missen“. Er sei mit dem Verein aufgewachsen, 23 Jahre war er im Vorstand tätig, und nach sieben Jahren als Vereinschef sei für ihn nun die Zeit gekommen, wie er sagte, den „Staffelstab“ weiterzugeben.

Es sei für ihn keine Entscheidung seines Herzens, sondern seines Kopfes gewesen. Viele Jahre habe er die Vision eines Hallenanbaus der Heinrich-Loder-Halle (HLH) beharrlich verfolgt. Mit Freude und Zuversicht habe er 2018 auch das einstimmige Votum des Gemeinderats für den Anbau vernommen. Doch im November 2020 „musste ich erkennen, dass mein großes Ziel in weite Ferne gerückt ist“.

Neuer Vorstand beim TSV (von links): sitzend Vorsitzender Thomas Löffler, Daniela Schneider, Robert Rieder; stehend vom Günter Dietz vom BLSV, Thomas Hack, Markus Böhm und Bürgermeister Wolfgang Hörl. Es fehlt Susann Hechtl. © Roswitha Höltl

Jetzt sehe er keine Möglichkeit mehr, seine Ziele zu erreichen: „Leider schwinden mit den Perspektiven auch die Kräfte, und mit zunehmendem Alter muss ich die Signale des Körpers ernst nehmen“.

Einen herzlichen Dank richtete er an seine Ehefrau Margit, die für ihn in all den Jahren sein größter Rückhalt war. Dankbar ist er aber auch seinen Vereinskollegen und Wegbegleitern.

Die Vereinsmitglieder spendeten Willi Jais nach seinen Abschiedsworten einen lang anhaltenden stehenden Applaus als Zeichen ihrer Wertschätzung. Komplett verabschieden wird sich Jais aber nicht. Er will der TSV-Familie erhalten bleiben und seine Vereinskollegen Sebastian Scharf und Bernd Battermann künftig im Seniorenbeirat unterstützen.

Ebenfalls nicht mehr im Vorstand ist Michael Rascher, der die Leitung des Sportstättenmanagements übernommen hatte und Projektleiter bei der LED-Umrüstung war. Er konzentriert sich im Vereinsleben jetzt wieder mehr auf den Bereich Fußball.

Verabschiedet wurde ebenfalls Dirk Borsbach, der die Bereiche IT-Leitung, Marketing und PR verantwortet hat. Für seinen Aufgabenbereich wurde noch kein Nachfolger gefunden. Bericht folgt.