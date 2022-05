Windkraft ja, aber nicht vor meiner Haustür: Diskussion im Gemeinderat um Antrag der CSU, die Bürger zu befragen

Von: Torge Wester

Wie stehen die Bürger, wie stehen eigentlich die gewählten Vertreter zum Thema Windkraft in ihrer Gemeinde? Um diese Fragen drehte sich am Dienstagabend eine intensiv geführte Debatte im Gemeinderat Schwabhausen.

Schwabhausen – Anlass war ein Antrag der CSU-Fraktion, eine Bürgerbefragung durchzuführen, ob und welche der möglichen Standorte für ein Bürger-Windrad im Gemeindegebiet Akzeptanz fänden.

Dass die Bürger bei diesem Thema mitgenommen und gefragt gehören, darüber waren sich die Gemeinderäte und Bürgermeister Wolfgang Hörl zwar einig. So eine Umfrage zu konkrekten Standortfragen käme allerdings aus mehreren Gründen viel zu früh, fand die große Mehrheit, die letztlich den Antrag gegen die vier CSU-Stimmen ablehnte.

Akzeptanz, ja - Standort oft nein

Die Akzeptanz bei Erneuerbaren Energien und speziell der Windkraft sei generell bei Umfragen in der Bevölkerung sehr groß. Wenn es allerdings dann um konkrete Standorte gehe, dann müsse man hören: „Aber nicht vor meiner Haustür“, erklärte Hörl. „Und ich verstehe den Antrag so, dass wir direkt Betroffene befragen sollen. Wenn wir das tun, dann ist das Thema tot!“ Denn bei solchen Befragungen komme erfahrungsgemäß stets heraus, dass weniger als 50 Prozent ein Windrad in ihrer Nähe haben wollen.

Gemeinderat muss erst Hausaufgaben machen

Deshalb müsse die Gemeindeverwaltung erst ihre Hausaufgaben machen und herausarbeiten, welche Standorte möglich und auch sinnvoll seien, wenn die 10-H-Regelung in Bayern tatsächlich kippe. Da gehe es nicht zuletzt um die Stromeinspeisemöglichkeit, aber auch Gespräche mit den Eigentümern und den Nachbargemeinden seien zu führen.

In der Diskussion wurde schnell klar, dass die Mehrheit des Gemeinderats das so sah wie der Bürgermeister.

Kompromissvorschlag: Bürgerbefragung am Energietag

Josef Reischl von der CSU machte daraufhin den Kompromissvorschlag, man könne doch wenigstens auf dem im Oktober geplanten Energietag in Schwabhausen die Bürger zu ihrer allgemeinen Einstellung zur Windkraft in der Gemeinde befragen. Sein Fraktionssprecher Florian Scherf bat schließlich um eine kurze Sitzungsunterbrechung, wohl um zu besprechen, ob man den Antrag zurückziehen solle. Der Gemeinderat tat der Union indes diesen Gefallen nicht und lehnte eine Unterbrechung – mit einer 10:10-Abstimmung – ab. Am Ende wurde über den Antrag dann abgestimmt: Nur die vier CSU-Räte stimmten dafür.

Doch das Thema wird in zweierlei Hinsicht bald wieder aktuell. Denn einerseits griff der Gemeindechef den Vorschlag von Reischl auf und versprach, für eine Befragung der Bürger zu sorgen, die im Herbst auf dem Energietag vorbeischauen – aber dann nur zur allgemeinen Akzeptanz von Windkraft im Gemeindegebiet.

Zum anderen will Wolfgang Hörl den Gemeinderat nun selbst darüber abstimmen lassen, ob man Windkraft in der Gemeinde forcieren wolle. Vorgeschlagen hatte dies UBV-Fraktionssprecher Thomas Hack: „Wollen wir selbst ein Windrad vor unserer Haustür? Sind wir uns bei diesem Thema denn einig?“ Denn wenn das Thema weitergedreht werde, müssten die Gemeinderäte Entscheidungen auch gegenüber den Bürgern vertreten. Oder wie es Georg Sonnenberger von den Freien Wählern formulierte, dazu „den Arsch in der Hose haben“.

Im Zuge der Weiterentwicklung des vom Gemeinderat beschlossenen Energienutzungsplans sei er bisher davon ausgegangen, „dass ich auch den Auftrag habe, in Sachen Windkraft weiterzuarbeiten“, betonte Hörl. Doch das sollen die Gemeinderäte ihm nun demnächst explizit bestätigen.

