„Wir hören niemals auf, Gutes zu tun“

Pfarrer Dr. Paul Inje (hinten) mit seinen Schützlingen in Indien. © ela

Der Geistliche Dr. Paul Inje ist nach Schwabhausen zurückgekehrt und berichtet über Missionsarbeit in Indien. Einen Gottesdienst zelebriert Inje am Pfingstsonntag.

Schwabhausen – Der frühere Schwabhauser Pfarrer Dr. Paul Inje verbringt derzeit wieder seinen Urlaub in Bayern. Eine Herzensangelegenheit ist es ihm dabei, sich für die Hilfe und Unterstützung seines Kinder-Hilfsprojektes in Indien zu bedanken, die er immer noch aus seiner „alten Heimat“ erfährt.

Besonders freut er sich darüber, dass er am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 10.15 Uhr in der Schwabhauser Pfarrkirche St. Michael einen Gottesdienst zelebrieren darf, zu dem er alle Freunde und Unterstützer einlädt.

Über seine Missionsarbeit in der indischen Heimat kann Pfarrer Inje viel Erfreuliches berichten: „Es gibt vier grundsätzliche Aufgabengebiete in meiner Pfarrei, in denen ich auch in diesem Jahr wieder viel bewirken konnte. Dazu zählen die teilweise Übernahme von Schulgebühren, die Bezahlung von Schulmaterial sowie Schuluniformen von rund 90 Mädchen und 40 Jungen aus unseren drei Wohnheimen und aus der Umgebung“, erzählt Inje. Zum Weihnachtsfest wurden die Kinder noch zusätzlich mit neuer Kleidung versorgt. Der Pfarrer ergänzt: „Hier möchte ich meine Unterstützung noch weiterhin ausbauen, um möglichst viele Schulkinder zu fördern. Zudem konnte ich den Ernährungsstandard dieser Kinder verbessern und plane diesen noch weiter zu erhöhen, damit durch nahrhaftes Essen eine gesunde körperliche Entwicklung gewährleistet ist. Darüber hinaus helfe ich vielen armen Familien bei der Bestreitung ihres allgemeinen Lebensunterhalts und in ihrer medizinischen Versorgung, wie zum Beispiel bei Notoperationen und chronischen Krankheiten.“ Hier bestehe noch großer Bedarf an finanziellen Mitteln, da regelmäßig viele Kranke und behinderte Menschen an den Pfarrer herantreten und um Unterstützung bitten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Aufgaben in Injes Pfarrei besteht in der Errichtung, Renovierung und Instandhaltung stabiler Gebäude zur Begegnung und Glaubensvertiefung. „So möchte ich in einem naheliegenden Dorf ein Nachhilfezentrum für lernschwache und bildungsferne Kinder errichten, die auch als Begegnungsstätte für Frauen, Senioren und Jugendliche dienen soll“, so Pfarrer Inje.

Alle Kinder haben laut Inje ihr Abitur mit guten Noten bestanden. Jetzt stehen sie vor der Entscheidung, ob sie die Berufsschule oder ein Studium absolvieren sollen. In jedem Fall haben sie eine hervorragende Entwicklung und große Fortschritte in ihrer schulischen Laufbahn gemacht. „Einige Patenkinder haben eine Krankenpflegeausbildung begonnen, die ich dank des Spendenaufkommens nun weiterhin finanzieren kann, erzählt der Pfarrer.

Er berichtet zudem von einem neuen Projekt: „Zur Zeit steigen in meinem Bundesland die Temperaturen auf bis zu 45 Grad. So machen die Schulen bereits im Mai Sommerferien. Zum ersten Mal habe ich in meiner Pfarrei ein tägliches, dreiwöchiges Ferienprogramm für insgesamt 80 Schulkinder an zwei verschiedenen Orten ins Leben gerufen. Die Kinder bekommen dabei Nachhilfeunterricht, hauptsächlich in den Fächern Englisch und Mathematik, es wird aus dem Katechismus gelesen, Spiele veranstaltet und die Kinder mit Snacks und Getränken versorgt. Abschließend wird noch gemeinsam gebetet.“ Mit Freude nehmen die Kinder daran teil, da sie zu Hause diese Förderung und Unterhaltung nicht erfahren.

Doch der Pfarrer ist auch sehr besorgt: „Leider bricht seit einiger Zeit eine Welle der Christenverfolgung über unser Land herein. Viele Kirchen und Schulen werden zerstört und Menschen getötet. Aber, um es mit den Worten Mutter Theresas auszudrücken: Trotzdem hören wir niemals auf, Gutes zu tun.“

Edeltraud Lachner

Unterstützer gesucht

Wer Pfarrer Inje bei seiner Mission unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Bei Überweisungen auf das Konto von Missio München bei der Liga Bank IBAN DE96 7509 0300 0800 0800 04 mit dem Verwendungszweck „Nr. 55118-710, Paul Inje“ wird eine Spendenquittung ausgestellt. Wer eine Patenschaft für ein indisches Kind übernehmen möchte, kann sich direkt bei Pfarrer Inje unter Telefon 01 79/7 93 03 55 melden oder nach dem Gottesdienst am 28. Mai in Schwabhausen persönlich mit ihm sprechen.