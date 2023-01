Bürgermeister Wolfgang Hörl über Sorgen und Projekte: „Wir leben in einem Spannungsfeld“

Von: Torge Wester

Vorfreude und Dankbarkeit: Bürgermeister Wolfgang Hörl. © Archiv

Interview mit Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl über Sorgen und Projekte

Schwabhausen – Viele Wünsche und Hoffnungen verbindet Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl mit dem neuen Jahr. Das reicht von der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort bis hin zum Geh- und Radweg zwischen Puchschlagen und Schwabhausen. Im Interview verrät der Gemeindechef auch seinen größten Wunsch.

Wie würden Sie das letzte Jahr in einem Wort zusammenfassen?

Wolfgang Hörl: Hochanstrengend.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Der Zuspruch der Gemeindebürger zum Bürgerfest und zum Christkindlmarkt in Schwabhausen. Nach jeweils mehr als 1000 Tagen haben die Bürger aus Schwabhausen und den Ortsteilen wieder zusammengefunden, um gemeinsam zu feiern. Sehr präsent ist mir noch der Christkindlmarkt am ersten Adventssamstag. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal so viele Besucher auf unserem Weihnachtsmarkt „von Bürgern… für Bürger“ begrüßt zu haben. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Reinerlös der Standbetreiber in voller Höhe dem Sozialfonds der Gemeinde zugeflossen ist. Allen ehrenamtlichen Bürgern und Vereinen danke ich von Herzen. Stolz machen mich auch die Kolleginnen und Kollegen, die für unsere Gemeinde so engagiert arbeiten. Ob im oder um das Rathaus, dem Bauhof oder den kommunalen Liegenschaften. Hier wird hervorragende Arbeit geleistet.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde?

Es liegt mir am Herzen, zusammen mit dem Gemeinderat und den Bürgern, in Sachen Nachhaltigkeit und „Enkeltauglichkeit“ weitere Schritte zu tätigen. Darunter verstehe ich den Ausbau der erneuerbaren Energien mit maßgeblicher Beteiligung der Gemeinde ebenso wie die Schaffung von Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde. Hierfür gilt es Strukturen zu schaffen und die Bürger auf dem Weg mitzunehmen.

Gibt es Vorhaben, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr freuen können?

Wir werden das Jahr mit Feiern und Einweihungen beginnen. So wird der Sparkassenweiher wieder offiziell als zentrale Erholungsoase bereitgestellt. Mit dem Geh- und Radweg zwischen Puchschlagen und Schwabhausen werden wir eine sehr wichtige Wegeverbindung seiner Bestimmung übergeben. Das Frühjahr beginnt mit dem Spatenstich für unsere neue Bauhofhalle, die im Untergeschoss neben dem Schützenverein auch das neue Jugendzentrum beherbergen wird. Im Spätherbst werden die Schwabhauser Schüler und Sportbegeisterte dann eine generalsanierte Turnhalle bekommen. Beginnend mit dem Jahr 2023 wird der Ausbau der Glasfaserleitungen (Glasfaser bis ins Haus) starten. Auf all die Projekte können sich unsere Bürger freuen.

Welche Herausforderungen muss die Gemeinde 2023 bewältigen?

Wir leben in einem enormen Spannungsfeld. Inflation, Lieferengpässe, Energiekrise und stetig steigende Kreisumlagen bringen die Kommunen in massive Schwierigkeiten. Wenn dann noch die Erwartungshaltung der Bürger, Organisationen und Vereine steigt, ist die Grenze der Leistungsfähigkeit deutlich sichtbar. Hier gilt es einen gemeinsamen Weg zu finden. Das Flächennutzungsplanverfahren wird in 2023 für alle Bürger greifbar. Die Änderungen und strategischen Planungen für die nächsten 20 Jahre werden in eigenen Infoveranstaltungen in den Ortsteilen vorgestellt. Hier erwarten wir nicht nur Rückmeldungen zur einzelnen Betroffenheit von Bürgern, sondern hoffen auch auf konstruktive Kritik zur Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde. Es herrscht Krieg in Europa und an vielen Orten unserer Erde. Die Flüchtlingsströme reißen nicht ab. Auch in unserer Gemeinde werden viele neue schutzsuchende Menschen erwartet. Darauf müssen wir uns als kleine Landkreisgemeinde und als Gesellschaft einstellen.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Hier fällt mir viel ein. Ich möchte aber mit nur einem Wort antworten: Frieden in Europa!