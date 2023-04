Bäume umgehackt, Wildunterstände zerstört ‒ Unbekannte wüten in Oberrother Wäldchen

Zerstörungswut im Wald

Das Wäldchen bei Oberroth ist mehrmals von Vandalen heimgesucht worden. Nicht nur die Stalingradkapelle wurde beschädigt: Die unbekannten Täter hackten Bäume um, sägten Hochstände ab, verwüsteten eine Wildtier-Futterstelle, entwendeten eine Wildtierkamera – kurz: Sie wüteten im Wald. Jagdpächter Günter Rascher fürchtet auch um sein Wohl.

Oberroth – Umgehackte Bäume, angeschnittene Hochstände, zwei aufgebrochene Hochstand-Kanzeln, eingeschlagene Fenster, ein zerstörtes Dach einer Wildtier-Fütterungsstelle: Ein Bild der Verwüstung bot sich Jagdpächter Günter Rascher, als er Anfang April in den Wald bei Oberroth ging. Es handelt sich um das Waldstück, in dem die Stalingradkapelle steht – die erst vor wenigen Tagen zum wiederholten Male von Vandalen heimgesucht wurde.

Bäume umgehackt, Wildunterstände zerstört

„Wer macht denn sowas?“, fragt sich der Jagdrevierpächter. Er zählt auf: 15 Bäume, etwa acht Meter hohe Fichten mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern, wurden „dilettantisch mit der Axt umgehackt, in massenhaft weitere Bäume einfach hineingehackt“. Eventuell hatten die Täter auch eine Akkusäge, mit der die Stützen von zwei Hochständen abgesägt wurden. „Ich hab inzwischen Angst, dass mir etwas passiert, wenn ich im Dunkeln auf den Hochstand klettere“, sagt Rascher. Abgesehen von den Verwüstungen wurde eine Wildtierkamera entwendet, verschiedene Schilder zerstört und Tarnnetze entwendet. Günter Rascher erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in dem Wald in mehreren Fällen, wie Polizeisprecher Björn Scheid mitteilte. Der Sachschaden an der Kapelle beträgt laut Polizei 750 Euro, das Diebesgut – Opferstock und Inhalt – ist rund 40 Euro wert. Die Schäden im Wald beziffert die Polizei mit 1300 Euro.

Die Stalingradkapelle, die sich auf einer Lichtung in dem Wald befindet, wurde allein in den vergangenen zwei Wochen zweimal von den Vandalen heimgesucht. Wie berichtet, brachen die Unbekannten den Opferstock auf, demolierten ihn und rissen ihn gewaltsam aus der Wandbefestigung heraus. Der antike Betstuhl wurde angekokelt und beschädigt, die Fatima-Madonna im Gesicht mit Ruß geschwärzt. Nachdem der Opferstock wieder repariert und befestigt worden war, wurde er einen Tag später gewaltsam mit einem schweren Gegenstand total zerstört. Ein Bilderrahmen wurde eingeschlagen, eine Bleikristallvase vom Altar zerstört.

Vor zwei Jahren begann der Vandalismus in dem kleinen Kirchlein, wie Albert Winkler berichtet. Er ist Vorsitzender der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Schwabhausen, die sich um Kapelle kümmert. 500 Euro Belohnung wurden ausgesetzt für Hinweise, die zu den Tätern führen.

Jagdpächer hofft, dass es endlich aufhört

Jagdpächter Rascher hat alles wieder instandgesetzt, die Hochstände repariert, die Wildfütterung neu eingedeckt. „Es wäre ja schon gut zu wissen, dass es endlich aufhört“, so Rascher. „Vergangene Woche waren sie wieder da, haben sich aufs Dach gesetzt und einige Stellen des Dachs durchgetreten“, berichtet Rascher. Mit „sie“ meint er zwei Jugendliche, die er sah und davonliefen, als er kam.

Auch die Polizei vermutet, „dass es sich um jugendliche Vandalen handelt“, so Polizeisprecher Scheid. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 entgegengenommen.

