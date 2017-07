Ein verschossener Elfmeter soll alles ausgelöst haben. Bei einem Spiel zweier E-Jugendmannschaften bei einem Turnier kam es zwischen Vätern und Trainern zu Handgreiflichkeiten.

Schwabhausen – Bei einem großen Jugendfußballturnier in Schwabhausen hat es am Sonntag einen Zwischenfall gegeben: Zwei Väter von E-Jugendspielern gerieten am Rande der Partie SV Petershausen gegen den TSV Indersdorf dermaßen aneinander, dass sie schließlich mit Fäusten und Füßen aufeinander losgingen. Der Schiedsrichter, dem Vernehmen nach von Beruf Polizist, der wie auch einige Zuschauer dazwischen ging, erlitt eine Bissverletzung an der Hand. Er musste mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Es gab zwei weitere Leichtverletzte. Laut Polizei waren auch zwei Trainer in die Rauferei involviert. Auslöser war angeblich ein verschossener Elfmeter. Der genaue Ablauf muss noch ermittelt werden. Augenzeugen-Berichten zufolge waren einige Kinder geschockt und weinten.