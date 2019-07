Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Staatsstraße zwischen Schwabhausen und Stetten schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 80-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 14.20 Uhr von Schwabhausen in Richtung Stetten unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, Dort fuhr jedoch gerade ein 57-jähriger Motorradfahrer, der keine Chance mehr hatte zu reagieren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, wodurch der 57-Jährige schwer verletzt wurde. Laut Polizei erlitt er - unter anderem - einen Oberschenkelhals- sowie einen Armbruch. Er wurde ins Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 15000 Euro, am Pkw 8000 Euro. dn