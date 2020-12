Zweieinhalb Jahre im Container sind vorbei

Die vielen Monate im Container sind vorbei: Die Sparkasse Dachau hat in Schwabhausen ihre neue Zweigstelle eröffnet. Sogar Kunst gibt‘s zu sehen.

Schwabhausen – Die neue Geschäftsstelle der Volksbank Raiffeisenbank Dachau in Schwabhausen ist jetzt eröffnet worden. Geschäftsstellenleiter Michael Haas und sein Team aus Angela Handl, Fabian Kraut, Sven Schmettow und Sophia Westermair freuen sich über die schönen Räume. Michael Haas betonte: „Jetzt, nach zweieinhalb Jahren im Container, sind wir froh, dass wir unsere Kundinnen und Kunden in einem sehr schönen Umfeld beraten können.“

Die Beratungszimmer wurden nach einem individuellen Innenkonzept gestaltet und eingerichtet. Die Resonanz sei ausschließlich positiv, so Michael Haas. Sehr wohl fühlen sich die Kundinnen und Kunden in einem in Grün- und Brauntönen gestalteten Raum, der Wohnzimmer-Atmosphäre hat. In einem anderen Beratungszimmer nimmt eine Luftbildaufnahme von Schwabhausen eine ganze Wand ein. „Davon sind die Besucher begeistert. Jeder sucht sofort nach seinem Haus“, berichtet der Geschäftsstellenleiter. Wunderbar fügen sich auch die neu erworbenen Kunstwerke – filigrane Papierarbeiten des Arnbacher Bildhauers Jörg Kausch – in die Innenarchitektur ein.

Bankvorstand Thomas Höbel ließ es sich nicht nehmen, seinen Mitarbeitern persönlich zum Einzug zu gratulieren und einen Geschenkkorb zu übergeben. Symbolisch überreichte er den Schlüssel an Michael Haas. Höbel bedauerte es, dass wegen Corona keine große Eröffnung mit Gästen stattfinden könne. Er unterstrich: „Mit diesem Neubau wollen wir zeigen, dass wir auch in der Zukunft auf unsere Zweigstellen in der Region setzen.“ Mit dem Neubau aus Wohnungen und Ladenflächen an der Münchner Straße schafft die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG in Schwabhausen einen neuen Mittelpunkt für Gewerbe, Nahversorgung und Wohnen. Neben der VR-Geschäftsstelle befindet sich auch der VR-Kreativraum der Genossenschaftsbank, der zum Erarbeiten neuer Ideen zur Unternehmensentwicklung zur Verfügung steht. Der Raum kann zukünftig aber auch von Vereinen oder Organisationen genutzt werden.

dn