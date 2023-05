Schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus wurde am Donnerstag ein junger Mann schwer verletzt. © Feuerwehr Röhrmoos

Schönbrunn – Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Röhrmoos ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der junge Mann wollte gegen 17.35 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von der Kreisstraße DAH3 aus Röhrmoos kommend nach links in die Viktoria-von-Butler-Straße in Schönbrunn einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 37-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Linienbus die Viktoria-von-Butler-Straße, von der aus er nach rechts auf die DAH 3 einbog. Dafür holte der Busfahrer nach links aus – und stieß mit dem 17-Jährigen zusammen.

Der Jugendliche wurde dadurch schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen werden. Der Busfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. pid