Setzmüller – Der Meisterbetrieb für Fenster, Türen und Treppen im Dachauer Land Fenster- und Türen-Tausch schon jetzt planen

Teilen

Erfahrene Fenster- und Türen-Profis: Hermann Schneider (links) und Thomas Elsner, die Geschäftsführer der Setzmüller GmbH © Setzmüller GmbH

Die Setzmüller GmbH aus Hilgertshausen-Gartelsried warnt vor steigenden Energiekosten. Erfahren Sie Tipps und Tricks von Experten, um Energiekosten im Haushalt effektiv zu sparen.

Hilgertshausen-Gartelsried – „Rund 25 Prozent der Heizwärme verpuffen in der Luft, wenn Fenster und Türen unzureichend dämmen“, weiß Thomas Elsner, Geschäftsführer der Setzmüller GmbH aus Gartelsried. Sein Geschäftsführerkollege Hermann Schneider warnt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Energiekosten weiter steigen, ist hoch. Spätestens jedoch im Herbst. Ganz egal, mit welcher Technologie Sie heizen.“

Neue Fenster und Türen verfügen über eine deutlich bessere Dämmung mit niedrigeren Wärmedurchgangswerten (Uw-Werte), die Wärmeverschwendung erheblich reduzieren. „Genau deswegen fördert die Bundesregierung den Fenster- und Türen-Tausch“, betonen die Setzmüller-Chefs. Ein kleiner Haken könnte indes ein Renovierungsprojekt verhindern: „Im vergangenen Jahr waren die Fördertöpfe schnell leer“, erinnert Elsner. Bis sie wieder gefüllt waren, gingen Wochen ins Land, neue Anträge konnten nicht gestellt werden. „Deswegen heißt es heuer schnell sein!“, sagt Hermann Schneider.

Mehr erfahren

Setzmüller – die Fenster-Profis: Welche Fenster fördert der Staat?

„Eigentlich macht der Gesetzgeber in Sachen energetischer Sanierung und Förderung keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Türen und Fenstern“, leitet Hermann Schneider ein. Die wichtigste Differenz sind jedoch die Wärmedurchgangswerte. Bei Fenstern spricht man von „Uw-Werten“, mit „w“ wie „Window“ , bei Türen von „Ud-Werten“ mit „d“ wie „Door“. Der Uw-Wert eines Fensters muss unter 0,95 liegen, um vom BAFA (Bundesanstalt für Außenwirtschaft) gefördert zu werden oder von der bundeseigenen KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit einem günstigen Kredit finanziert zu werden. Voraussetzung ist die Beauftragung eines staatlich geprüften Energieberater (dessen Honorar der Staat teilweise übernimmt). Hinzugezogen werden, wenn der Staat seine Schatulle aufmachen soll.

„Praktisch alle unsere Fenster und Türen liegen unterhalb der Grenzwerte“, betont Thomas Elsner. Als Renner gerade im vergangenen Jahr hat sich das Aluminium-Kunststofffenster KF 520 erwiesen, mit einem Uw-Wert von maximal 0,63. Der österreichische Marken-Hersteller ist ein langjähriger Setzmüller-Premium-Partner. Einer Gründe für den ausgezeichneten Wert: die speziellen Internorm-Glasbeschichtung ECLAZ®. „Sie sorgt für rund zehn Prozent mehr Tageslicht als ein herkömmliches Wärmeschutzfenster“, erläutert Hermann Schneider. Sie hilft nicht nur, Heizkosten zu senken, sondern ist auch elegant und sicher. Für letzteres sorgt unter anderem das Verriegelungssystem „I-tec Secure“. Schneider erläutert: „Integrierte Klappen drücken beim Verriegeln in das Rahmenprofil, das Aushebeln des Fensters wird nahezu unmöglich.“

Setzmüller – die Haustüren-Profis: Welche Wärmedurchgangswerte sind erforderlich?

Hermann Schneider hat in den vergangenen Jahren immer wieder eine erstaunliche Entdeckung gemacht:

„Gerade die Haustüre ist bei vielen Einfamilienhäusern, Doppelhäusern oder Reihenhäusern die größte energetische Schwachstelle!“

Die Besitzer erzählen dann: „Im Gang heizen wir sowieso nicht. Warum sollen wir bei der Haustür auf Dämmung Wert legen?“ Doch eigentlich müsse man ein Haus oder eine Wohnung als Gesamtheit betrachten, sagt Schneider. 3in Luft- und Wärmeaustausch finde ständig zwischen allen Räumen statt. „Gerade auch mit dem Hausflur“, betont. „Eine schlecht gedämmte Tür macht die Einsparungen von zwei neuen Fenstern zunichte!“

Impressionen und Projekte der Setzmüller GmbH Fotostrecke ansehen

Seine Empfehlungen sind etwa die Aluminium-Haustür AT 540 oder die Holz-Aluminium-Haustür HT410 von Internorm. Der oben erwähnte Wärmedurchgangswert ist knapp halb so hoch, wie ihn die BAFA fordert. Der Ud-Wert der HT 410 liegt bei maximal 0,55 und kann sogar noch niedriger sein. Bei der AT 540 beträgt der Ud-Wert 0,78. Die BAFA fordert Türen, deren Ud-Wert 1,3 nicht überschreitet.

„Je niedriger der Wert, umso mehr Heizkosten lassen sich sparen“, betont Schneider. „Die Förderung beträgt 15 Prozent der Kosten, er kann auf 20 Prozent steigen, wenn der Türentausch Teil einer Gesamtsanierung ist“, erläutert Thomas Elsner. Alternativ bietet die bundeseigene KfW günstige Kredite mit einem effektiven Jahreszins von 0,75 Prozent. Für jede vom Bund unterstützte energetische Sanierung muss ein unabhängiger, zertifizierter Energieberater hinzugezogen werden. Dessen Honorar wird zum Teil ebenfalls vom BAFA übernommen. „Wir kennen viele regionale Energieberater und können gegebenenfalls einen Kontakt herstellen“, erklärt Hermann Schneider.

Ein Treffpunkt für alle, die Heizkosten durch neue Fenster oder Türen einsparen wollen: die Setzmüller GmbH in Hilgertshausen-Gartelsried. © Setzmüller GmbH

Setzmüller – die Beratungsprofis mit 600-Quadratmeter-Ausstellung

Setzmüller in Gartelsried ist seit mehr als 60 Jahren ist im Fenster-, Türen- und Treppen-Geschäft tätig. Vor zwölf Jahren übernahmen die Schreinermeister Thomas Elsner und Hermann Schneider die Leitung des Traditionsunternehmens und führten es sehr erfolgreich fort. „Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden individuell und ausführlich“, heben die beiden hervor, „sowohl vor Ort als auch in unserer 600-Quadratmeter-Ausstellung.“ Die Setzmüller GmbH arbeitet ausschließlich mit professionellen Teams, manche Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten bei den Gartelsriedern tätig.

Öffnungszeiten der Ausstellung Montag bis Donnerstag: 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr Oder nach telefonischer Vereinbarung



Bitte vereinbaren Sie möglichst umgehend einen Beratungstermin mit Thomas Elsner oder Hermann Schneider unter 08250-7473.

Kontakt

Setzmüller GmbH Der Meisterbetrieb für Fenster, Türen, Treppen

Gartelsried 1

86567 Hilgertshausen / Gartelsried

Telefon: 08250-7473

Telefax: 08250-92928

E-Mail: info@setzmueller.de

Internet: www.setzmueller.de

Jetzt beraten lassen