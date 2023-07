Aktion bis Ende September bei Setzmüller - Sicherheit und Wärmeschutz zum reduzierten Preis

Willkommen bei den Profis von Setzmüller. © Setzmüller

Die Fenster- und Türen-Profis von Setzmüller in Gartelsried stellen das neue Kunststoff-Alufenster KF 510 von Internorm vor – mit einer besonderen Aktion bis zum 30. September.

Hilgertshausen-Gartelsried – „Es ist ein technisches Meisterwerk“, lobt Hermann Schneider das brandneue Kunststoff-Alufenster KF 510 des österreichischen Markenherstellers Internorm. Thomas Elsner zählt auf: „Die I-tec Secure-Verriegelung von Internorm macht ein Aushebeln des Fensters dank seiner Klappen quasi unmöglich. Die patentierte Verglasungstechnik I-tec Glazing verhindert zudem ein Herausdrücken der Scheibe.“ Hermann Schneider ergänzt: „Der Wärmedämmungswert Uw mit 0,63 ist hervorragend und liegt weit unter den vom Staat festgelegten Grenzwerten!“ Die beiden kennen sich bestens mit Fenstern und Türen aus: Denn sie sind nicht nur erfahrene Schreinermeister, sondern auch die Geschäftsführer des Gartelsrieder Fenster- und Türen-Meisterbetriebs Setzmüller.



Die besondere Aktion mit 15 % Rabatt auf Internorm-Fenster KF 510 geht bis zum 30. September. © Setzmüller

Setzmüller-Sommeraktion – Internorm-Fenster KF 510 zu 15 Prozent weniger Kosten!

Deswegen hat sich der Hersteller eine kluge Aktion ausgedacht: Wer ein KF 510 bis zum 30. September bei Setzmüller bestellt, erhält es zum Preis des Standardmodells KF 410. Das heißt: mehr Sicherheit und mehr Wärmeschutz zu weniger Kosten! „Eine echte Ersparnis von rund 15 Prozent“, betont Thomas Elsner.



Internorm-Fenster KF 510 – Einbruchschutz bis RC 3

Besonders einbruchsicher: die I-tec Secure-Verriegelung © Setzmüller

Hermann Schneider erklärt, wie „I-tec Secure“-Verriegelung funktioniert: „Beim Verriegeln des Fensters öffnen sich Klappen und drücken dabei von allen Seiten direkt in das Rahmen-Innere.“ Außerdem werde die Glasscheibe rundum in den Fensterrahmen eingeklebt und halte somit sicher und fest, so Schneider. „Das Verfahren ist sogar patentiert und nennt sich I-tec Glazing.“ Er zeigt auf den verdeckten Beschlag, der zusätzliche Sicherheit bietet, weil er keinen Ansatzpunkt für einen Aushebelungsversuch bietet. Wer will, kann sich zudem Sicherheitsgriffe oder absperrbare Griffe sowie elektronische Öffnungsmelder einbauen lassen. Ebenso Verbundsicherheitsglas, das nicht auseinanderbrechen kann. Mit Maßnahmen wie diesen kann sogar ein Einbruchschutz nach dem RC3-Standard erreicht werden.

Internorm-Fenster KF 510 – Bessere Wärmedämmung

Die Profile der KF 510 verfügen über eine zusätzliche Kammer für bessere Wärmedämmung. © Setzmüller

Thomas Elsner zeigt an einem Fensterprofil-Modelle, wie die bessere Wärmedämmung erreicht wird.

Das KF 510 verfügt über eine zusätzliche Kammer, die gleichmäßig und umlaufend mit einem speziellen Isoliergranulat verfüllt. Die Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen bleiben hier sozusagen hängen.

Gleichmäßig und umlaufend. Das Granulat wird ohne schädliche Gase wie HFCKW, HFKW und FKW hergestellt. Alle Internorm-Fenster verfügen übrigens über eine besondere Glasbeschichtung namens ECLAZ®. „Sie sorgt für rund zehn Prozent mehr Tageslicht als ein herkömmliches Wärmeschutzfenster“, erläutert Thomas Elsner. Die Österreicher rechneten aus, dass die CO₂-Emissionen eines Heizungssystems dank dieser Beschichtung um bis zu elf Prozent sinkt. Der Wärmedämmungswert Uw des KF 510 liegt bei 0,64. Das staatliche Förderinstitut BafA fordert einen Uw-Wert von 0,95. „Je geringer der Wert, umso weniger Heizungswärme geht verloren und umso weniger Sommerhitze dringt in die Wohnung“, erklärt Hermann Schneider.

Drei weitere Punkte sind den beiden Fenster- und Türen-Profis noch wichtig: das ästhetische Design, die pflegeleichte Reinigung des Rahmen-Inneren sowie die Witterungsbeständigkeit der Alu-Schale des Fensters. „Vorteile, die alle Internorm-Fenster auszeichnen“, fügt Thomas Elsner noch an.



Setzmüller berät – Fördertöpfe für Renovierungsmaßnahmen

„Der Fördersatz beträgt seit diesem Jahr 15 Prozent der förderfähigen Ausgaben“, weiß Hermann Schneider. Zuständig ist das Bundesamt für Außenwirtschaft (BafA). Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zudem sehr günstige Förderkredite für Sanierungen an. Auch der Freistaat und sogar einige Kommunen – darunter München – stellen Fördermittel bereit.



Setzmüller in Gartelsried – vor Ort und in der 600-Quadratmeter-Ausstellung

Seit mehr als 60 Jahren ist Setzmüller im Fenster-, Türen- und Treppen-Geschäft tätig. Vor zwölf Jahren übernahmen Thomas Elsner und Hermann Schneider die Leitung des Traditionsunternehmens. Ihr Erfolgsrezept lautet: „Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden ausführlich. Sowohl vor Ort als auch in unserer 600-Quadratmeter-Ausstellung.“ Die Ausstellung wird im August umgebaut und erstrahlt danach in neuem Glanz. „Lassen Sie sich überraschen!“, sagen Thomas Elsner und Hermann Schneider. kra

Vereinbaren Sie möglichst bald einen Beratungstermin bei einem der beiden unter 08250-7473 und sichern Sie sich eine Einsparung von rund 15 Prozent!

