Sie förderte bedingungslos auch die Schwachen

Trauer um die ehemalige Ainhofner Lehrerin Hilde Rieder

Ainhofen – In Ainhofen gab es früher eine Schule – das wissen nur noch die älteren Mitbürger. Unmittelbar mit dem Ainhofner Schulleben verbunden waren Hilde und Max Rieder, die fast zwei Jahrzehnte in Ainhofen unterrichteten. Hilde Rieder, die am Anfang ihrer Lehrtätigkeit in Ainhofen noch den Namen Felixberger trug, ist nun im Alter von 83 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.

Die Urnenbestattung findet bereits am morgigen Mittwoch um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Landsberg/Lech statt.

Hilde Felixberger hat nicht nur Freude an den Schülern und der kleinen Schule gefunden, sie hat auch die Liebe zu Max Rieder entdeckt, den sie später heiratete. Mit ihrem heute 92-jährigen Mann Max hat sie damals im Ainhofner Schulhaus mit großem Engagement gearbeitet – sehr zur Zufriedenheit von Schülern und Eltern. Die Schule bestand nur aus zwei Klassenräumen. Hilde Rieder unterrichtete die Klassen 1 bis 4, ihr Mann war der Lehrer für die Klassen 5 bis 8.

Auch heute erinnern sich noch viele Ainhofer an die Lehrerfamilie Rieder, die mit den Kindern Kurt, Margot, Reinhold, Herwig und Beate in der Lehrerwohnung an der Schule lebte. Zur damaligen Zeit gehörte der Lehrer einfach noch zum Dorfleben.

Wichtig war den Rieders der Sport. Die Schüler fragten auch nie nach, ob der Schulsportplatz, der leider ein Hang war, die optimalen Voraussetzungen für Ballspiele bot. Lehrer Rieder hatte sich dem Handballsport auf dem holprigen Rasen verschrieben, die Buben dagegen hätten oft viel lieber Fußball gespielt, aber der Lehrer gab nun mal den Ton an.

Wichtig war dem Lehrerehepaar auch, dass die Schüler früh das Schwimmen lernten. Dafür sorgte es mit „Trockenübungen“, bevor die Kinder ins örtliche Freibad durften.

Was die Rieders besonders auszeichnete, war ihre Bereitschaft, auch weniger starke Schüler ohne Wenn und Aber zu fördern. So ist es durchaus vorgekommen, dass sie auch nach dem Unterricht noch unentgeltliche Nachhilfe in der Lehrerwohnung leisteten.

Obwohl die Rieders schon vor vielen Jahren nach Landsberg, der Heimatstadt von Max Rieder gezogen sind, ist die Verbindung zu mehreren Ainhofner Familien geblieben. So ist Hilde Rieder noch im Oktober 2017 gerne zu einem Schülertreffen nach Ried gekommen, um zu sehen und zu hören, was aus ihren einstigen Schützlingen geworden ist. Vom Ainhofner Schulhaus konnte sie damals allerdings nichts mehr sehen, denn das musste schon vor vielen Jahren einer neuen Wohnbebauung weichen.

ost