Tolle Bilder von Röhrmooser Hobbyfotografen: Mit diesem Kalender kommt die Natur ins Haus

Röhrmoos – Die Bund Naturschutz-Ortsgruppe Röhrmoos macht jedes Jahr einen Fotowettbewerb, der bei den Hobbyfotografen im Gemeindegebiet Röhrmoos geschätzt wird. Heuer haben 18 Bürger naturnahe Bilder eingereicht, zwölf davon kamen in die Wertung. Die elfköpfige Jury hat sich als Siegerfoto für die herbstliche Landschaft an dem Weg von Röhrmoos nach Mariabrunn entschieden, das Uwe Kersten aus Sigmertshausen gelang.





Ulrich Rauhut und dessen Frau Helga, die viel Zeit in die Organisation dieses Foto-Wettbewerbs steckten, gratulierten bei der Preisverteilung im Röhrmooser Pfarrheim Uwe Kersten mit einem Verzehrgutschein beim Klosterwirt in Schönbrunn. Der zweite Preis, ein Gutschein für den Hofladen Reischl in Großinzemoos ging an Winfried Hermann, der eine Amsel mit breiter Brust im Nest fotografierte, sodass selbst die Jury nicht sicher war, ob es sich hier nicht doch um einen Bussard handelt. Urban Steiner, der das Jahr über nicht nur in der Natur unterwegs ist, sondern auch viel bei den Veranstaltungen des Röhrmooser Kulturkreises fotografiert, sicherte sich mit einer Heuschrecke auf einer Sonnenblume den dritten Preis, einen Einkaufsgutschein im Naturkostbetrieb Schöll in Großinzemoos.

Weitere Platzierungen: das Foto eines Sonnenaufgangs von Sigmertshausen aus in Richtung Röhrmoos von Matthias Ludwig, Foto von Pfaffenhütchen von Christa Geltermair, die Westermayr-Kapelle im Nebel von Birgit Benzinger, Winterbild am Schillhofener Weiher von Heidi Zwarg, Blick in ein Amselnest von Gisela von Kress, Hummel auf einer Zwetschgenblüte von Gudrun Negele, Kiwi-Pflanze mit Insekt von Elke Paquée, Sommerbild mit Blick auf Arzbach von Gabi Hankofer, Foto von einer über die Straße kriechenden Schnecke von Lena Himstedt (Gutscheine von der Naturkosthütte).

Der Bund Naturschutz Röhrmoos gibt für 2019 auch wieder einen tollen Naturkalender heraus, in dem Bilder aus den Wettbewerben der vergangenen Jahre gezeigt werden. Uli Wienforth, der die Hauptarbeit bei diesem Kalender macht, ermutigt alle Hobby-Fotografen, sich auch im kommenden Jahr an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Den Bildkalender gibts zum Preis von 8 Euro beim Rewe-Markt Leitenstorfer in Röhrmoos. Ab 1. Dezember ist die neue Website bn-roehrmoos.de online. Der kommende Fotowettbewerb beginnt schon ab 1. Dezember. Teilnahmebedingungen und Preise findet man auf der Website. JOSEF OSTERMAIR