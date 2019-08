Drei Anträge für den Klimaschutz

Indersdorfs bekanntester Klimaschützer und Solarexperte Willi Kirchensteiner hat Großes vor: Er will den weltweiten Klimawandel bekämpfen – und zwar: im Kleinen. Mit kommunalen Möglichkeiten. Deshalb hat er sich mit einem Schreiben an die Gemeinde gewandt.

VON CHRISTIANE BREITENBERGER

Indersdorf– Wilhelm Kirchensteiner stellt in einem Schreiben drei verschiedene Anträge und wünscht sich, dass die Kommune sie umsetzt. Er will aber nicht einfach andere machen lassen, er bietet der Gemeinde in den Bereichen „Stärkung der Naherholungsmöglichkeiten“ und „Umstrukturierung zur Energiewende“ seine Unterstützung an. Mit Kirchensteiners Vorschlägen hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Manche gefielen den Kommunalpolitikern, einer hingegen überhaupt nicht.

Kirchensteiners erste Anregung ist es, die Radwegenutzung im Gemeindegebiet zu verbessern. Deshalb schlägt er vor, den Radweg an der Bahnlinie Richtung Arnbach zu teeren – „wie dies bereits beim Radweg an der Arnbacher Flur seit Jahren der Fall ist“, heißt es in dem Schreiben. Derzeit sieht es an dem Weg wegen der Arbeiten für die Verlegung der Abwasserleitung etwas wild aus, aber „er soll danach wieder schön hergerichtet werden“, versicherte Bürgermeister Franz Obesser in der Sitzung. Der Vorschlag, den Weg allerdings zu teeren, stieß im Gemeinderat auf massiven Widerstand.

„Das lehne ich komplett ab. Wo führt das denn hin? Dann müssten wir ja alle Feldwege teeren“, sagte Helmut Ebert (FW). Hans Lachner (CSU) gab zu bedenken: „Das ist Landschaftsschutz- und Hochwasserschutzgebiet.“ Zudem sei der Weg „brettl-eben, da kann man wunderbar fahren. Herrichten ja, teeren nein“. Zum Thema Flächenversiegelung sagte Manfred Pohl (FW): „Wir sollten vermeiden, was zu vermeiden ist!“ Olaf Schellenberger sah zudem die Gefahr, dass „der Autoverkehr dort zunehmen könnte“, wenn der Weg asphaltiert werde. Der Tenor der Mehrheit war: Dort kann man super mit einem normalen Fahrrad fahren und: Sonst müsste man ja alles teeren.

Es sollte unbedingt ein niederschwelliges Angebot für alle Bürger sein. Um zu zeigen, was jeder tun kann

Der Einzige, der sich für Kirchensteiners Vorschlag stark machte, war Paul Böller von den Um(welt)denkern. „Wenn man möchte, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren, muss man auch die Radwege attraktiver machen.“ Zudem sei der Weg in offiziellen Radkarten eingezeichnet. Böller betonte: „Andere Radwege sind auch geteert.“

Willi Kirchensteiners zweiter Vorschlag für den Klimaschutz gefiel den Gemeinderäten besser: Er schlug vor, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Die Gruppe soll regelmäßig „für eine Bürgerberatung zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im kommunalen und privaten Bereich“ zur Verfügung stehen. Kirchensteiner bietet an, in dieser Gruppe ehrenamtlich mitzuarbeiten. Martina Tschirge (SPD) findet die Idee, wie der Rest der Gemeinderäte, toll, sie gibt nur zu bedenken: „Es sollte unbedingt ein niederschwelliges Angebot für alle Bürger sein. Um zu zeigen, was jeder Einzelne tun kann.“ Die Gemeinderäte nahmen Kirchensteiners Vorschlag einstimmig an.

Als letzte Idee schlug Kichensteiner vor, für den Gemeinderat eine Infofahrt zum Energiedorf Wildpoldsried im Allgäu zu organisieren. Die Kommunalpolitiker waren dafür – gegen drei Stimmen.