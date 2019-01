Ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde

Bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching/Hebertshausen ist wieder alles im Lot, nachdem es vor einiger Zeit große Schwierigkeiten bei der Besetzung des Vorstands gegeben hatte. Beim Jahrestreffen jetzt gab es für den Verein ein dickes Lob vomBürgermeister.

Ampermoching/Hebertshausen – Wie es der Brauch ist, fand die Jahresversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching/Hebertshausen an Heilig-Drei-König im Vereinslokal Gasthaus Zigldrum in Sulzrain statt. Von derzeit 154 Mitgliedern waren immerhin 32 Mitglieder erschienen.

Schriftführer Klaus Rabl erinnerte an die schwierige Vorstandsfindung: „Mit Engelszungen hatte damals Bürgermeister Richard Reischl auf die Mitglieder eingeredet, bis eine neue Vorstandschaft gefunden und gewählt worden war.“

Von einer ausgezeichneten finanziellen Lage des Vereins berichtete Kassier Klaus Wallner berichten. Die Beiträge für das Jahr 2019 werden demnächst eingezogen.

Vorsitzender Peter Kern sprach die Aktivitäten im vergangenem Jahr an. Vertreter des Vereins waren beim Fronleichnamsumzug in Ampermoching und Hebertshausen mit der Fahne dabei, ebenso bei der der Verabschiedung von Pfarrer Markus Nappert sowie beim Volkstrauertag an den Kriegerdenkmälern in Ampermoching und Hebertshausen. Derzeit bemüht sich der Verein um neue Uniformen für die Fahnenabordnung und weitere Mitglieder.

Beim Dörferlturnier der Stockschützen des SV Ampermoching waren die Böllerschützen mit viel Erfolg dabei. Für heuer ist ein Ausflug geplant, erklärte der Vereinschef.

Gerhard Roth sprach für die Abteilung Böllerschützen. Geschossen wurde beim Frühlingsfest in München, beim Maibaumaufstellen in Prittlbach, beim Stadtgründungsfest in München, bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen des Burschen- und Mädchenvereins Hebertshausen und beim Volkstrauertag in Ampermoching und Hebertshausen. Wünschenswert wäre es laut Roth, wenn einige Böllerschützen die Böllerschützenprüfung ablegen würden.

Wie immer war Mitglied und Bürgermeister Richard Reischl zur Jahresversammlung gekommen. „Der Verein ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemeinde“, sagte der Gemeindechef. Sein Dank galt dem Verein insbesondere für den Erhalt der Kriegsdenkmäler sowie für die Teilnahmen am Volkstrauertag. „Es ist nach wie vor sehr wichtig, dass es Leute gibt, die an die Kriegsgeschehen erinnern. Dazu gehört auch die Erinnerung an die vielen Kriegsteilnehmer, die nicht mehr in die Heimat zurückkehrten – und dass es nie mehr zu solchen Geschehnissen kommen möge“, so Reischl.

Ausführlich beschrieb Georg Werner den geplanten Ausflug des Vereins. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es geht am Samstag, 18. Mai, nach Hexenagger, Beilngries und Dietfurt. Es wird die Waffen- und Hammerschmiede Norbert Huber besucht. Es folgen eine Erlebnisführung in Beilngries und eine Mühlenführung in Dietfurt. Die Kosten belaufen sich für Vereinsmitglieder einschließlich Busfahrt und Eintritte auf 20 Euro. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. Sie zahlen 30 Euro. Kinder dürfen umsonst mitfahren. Anmeldungen können ab sofort bei Georg Werner unter der Telefonnummer 0 81 39/62 98 erfolgen.

khr