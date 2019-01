ZDF überträgt live aus der Klosterkirche

Das ZDF überträgt am Sonntag live den Gottesdienst in der Indersdorfer Klosterkirche. Der Aufwand im Vorfeld der geplanten Sendung war gewaltig – für die Fernsehleute, aber auch für die Mitwirkenden.

Indersdorf –Der Fernsehgottesdienst im ZDF ist eine Institution für viele Gläubige. Nun können sich die Indersdorfer freuen. Am Sonntag wird er live zum Dreikönigstag aus der Klosterkirche übertragen.

Doch wie kam es eigentlich dazu? „Ich bin Benjamin Krysmann, dem Verantwortlichen für die katholische Fernseharbeit, auf einer Tagung begegnet“, sagt Dr. Stefan Hauptmann, Leiter des Pfarrverbands Indersdorf und der Pfarrer, der den Gottesdienst leiten wird. Danach nahm alles seinen Lauf. Im September liefen die ersten Absprachen. Anfang November fand dann eine Besprechung statt, bei der sich die Verantwortlichen von ZDF und Pfarrverband gegenüber saßen. Hauptmann ist begeistert: „Ich finde das toll, dass die solch einen großen Aufwand betreiben.“

Und auch die Menschen in der Gemeinde seien in freudig nervöser Erwartung. Das habe verschiedene Gründe. „Zum einen freuen sich besonders alte Leute, die nicht mehr die Möglichkeit haben, in den regulären Gottesdienst zu gehen. Die können sich das Ganze dann von daheim anschauen. Und zum anderen, weil wir eine so schöne Kirche haben“, erklärt der Pfarrer. Es hätten sich schon viele angekündigt, die das Spektakel live erleben möchten.

So einfach wie das im Fernsehen immer ausschaut, ist das allerdings nicht. Im Vorfeld muss entsprechend viel geprobt und vorbereitet werden. Alle Musiker, Ministranten, Sternsinger, Diakone und natürlich der Pfarrer übten fleißig, um den Gottesdienst zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Bereits am Donnerstag reiste das ZDF für den Aufbau an, und am Freitag fanden vereinzelte Proben zum Ablauf ab. Da der Gottesdienst live übertragen wird, muss alles genau getaktet sein. „Wir haben ein sehr enges Zeitkorsett von genau 44 Minuten und 33 Sekunden“, sagt Stefan Hauptmann und lacht. „Wenn wir überziehen, werden wir ausgeblendet.“

Das Thema für den Gottesdienst hat Pfarrer Hauptmann schon. Als Leitmotiv steht „Binde deinen Karren an einen Stern“ im Vordergrund. Die Predigt sei fertig, doch der genaue Inhalt sei noch ein Geheimnis, so der Geistliche. Bis zum Sonntag heißt es also, sich in Geduld zu üben.

Der Gottesdienstbeginnt um 9.30 Uhr, es wird aber empfohlen, bereits um 9 Uhr in der Klosterkirche zu sein. Das ZDF wird noch Fragen zum Ablauf klären.

ly