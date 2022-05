Der Mieter macht den Unterschied - Wie Kapitalanlage rund um Dachau einfach wird

Teilen

Die Sparkasse Dachau verhilft Mietern zur richtigen Immobilie und Vermietern zum passenden Mieter. © Sparkasse Dachau

Wenn’s um Vermietung geht – Sparkasse? „Ja, auf jeden Fall!“, bekräftigt Johanna Ehogharukomwen, Immobilienspezialistin in der Sparkasse Dachau.

„Wir suchen für unsere Kunden den für sie perfekten Mieter“, verspricht die erfahrene Immobilienberaterin. So wie bei ihrer Kundin Sabine M. aus Dachau. Die leitende Angestellte Sabine M. ist in Vollzeit berufstätig, sie fährt morgens um 7 Uhr nach München und ist abends erst gegen 18 Uhr wieder zu Hause. Da bleibt wenig Zeit, sich immer um die eigenen Finanzen zu kümmern.

Immobilie als Altersvorsorge? Informieren Sie sich bei der Sparkasse Dachau

Sabine M. ist alleinstehend und hat keine Kinder und die Gedanken um die eigene Vorsorge rücken für sie immer mehr in den Vordergrund. Eine eigene Immobilie, die bei Rentenbeginn schuldenfrei ist, wäre optimal. Vor kurzem hat sich die 45-jährige deshalb nun eine Wohnung, idyllisch gelegen im Dachauer Hinterland und schön geräumig, als Alterswohnsitz gekauft.

Doch ist es derzeit für sie verkehrstechnisch günstiger, weiterhin in Dachau zu wohnen und täglich nach München zu pendeln.

Also, was tun? Sie entschied sich, die neue Wohnung zu vermieten. Und schon kam das nächste Problem auf Sabine zugerollt: Wie mache ich das? An wen soll ich vermieten? Welcher Mieter ist zuverlässig? Als die letzten Formalitäten des Kaufs abgeschlossen waren, sprach Sabine M. mit ihrem Sparkassenberater über ihre Zukunftspläne. Dieser riet ihr, doch den Vermietungsservice der Sparkasse zu nutzen.

Die Sparkasse Dachau: Ihr Immobilienspezialist vor Ort. © Sparkasse Dachau

Die Immobilienspezialisten der Sparkasse Dachau verfügen über exzellente Markt- und Ortskenntnisse und können den Marktpreis für die Miete realistisch einschätzen

Er stellte unverzüglich den Kontakt zum Immobilienservice der Sparkasse her und Sabine M. konnte kurz darauf mit Johanna Ehogharukomwen ihre Vorstellungen konkretisieren. Ehogharukomwen sprach mit ihr die weitere Vorgehensweise ab. Zunächst würde die Sparkasse ein professionelles Exposé erstellen und das Objekt in allen 23 Sparkassen-Geschäftsstellen im Landkreis Dachau sowie im Internet und in den lokalen Zeitungen bewerben.

Selbstverständlich übernehmen wir die Koordination und die Besichtigungen.

Des Weiteren führe die Sparkasse eine Bonitätsprüfung der Interessenten durch und erstelle einen professionellen Mietvertrag.

Auf Wunsch begleiten wir unsere Kunden auch zur Übergabe der Wohnung.

Sabine M. zeigte sich glücklich über die professionelle Handhabung und den für sie minimalen Aufwand. „Dadurch ist mir eine große Last genommen“, erklärte sie. Tatsächlich hatten die Immobilienexperten kurze Zeit später schon potentielle Interessenten für die Wohnung, die auf die vorgegebenen Kriterien von Sabine M. passten, gefunden. Nachdem Sabine M. sich mit einem der Interessenten einig wurde, konnte Ehogharukomwen die Vertragsgestaltung vornehmen. Auch zur Übergabe hat sie Sabine M. und den neuen Mieter begleitet.

Es ist herrlich beruhigend, einen Partner an der Seite zu haben, der sich auskennt.

Ehogharukomwen und Kopleder freuten sich, dass sie ihre Kundin zufrieden stellen konnten. Kopleder ergänzte: „Auch in allen unseren 23 Geschäftsstellen im Landkreis Dachau haben wir unsere Mietspezialisten vor Ort.“

Jörg Kopleder und Johanna Ehogharukomwen unterstützen als Vermietungsexperte und Immobilienspezialistin Kundinnen und Kunden der Sparkasse Dachau. © Sparkasse Dachau

Natürlich hilft die Sparkasse auch Mietern, eine passende Mietimmobilie zu finden. Dazu werden die gewünschten Rahmenbedingungen mit den Mietwilligen aufgenommen und die passende Immobilie gesucht und dann vorgeschlagen. Über den Vermietungsservice hinaus bieten die Immobilienexperten den professionellen Kauf und Verkauf einer eigenen Immobilie. Die erfahrenen Immobilienspezialisten beraten außerdem bei individuellen Konzepten und Wohnkonzepten für eine unbeschwerte und vorausschauende Alterssicherung.



Kontakt

Immobilienservice Sparkasse Dachau

Sparkassenplatz 1

85221 Dachau

Telefon: 08131 73-1260

E-Mail: immobilien@sparkasse-dachau.de

Web: www.sparkasse-dachau.de