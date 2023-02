„Spielschulden sind Ehrenschulden“: OB leitet Stadtratssitzung in ganz besonderem Outfit

Von: Stefanie Zipfer

Die Feuerwehrkommandanten Thomas Hüller (Zweiter von rechts) und Gerd Lobmeier (links) sowie Pressesprecher Wolfgang Reichelt (rechts) kümmerten sich vor der Sitzung, dass die schwere Ausrüstung von OB Florian Hartmann auch ordentlich sitzt. © Moritz Reinhold

Denkwürdige Sitzungen gab es im Dachauer Rathaus schon viele. Die Stadtratssitzung am Dienstagabend aber war tatsächlich einzigartig.

Dachau – Denn: Statt in Anzug und Krawatte leitete Oberbürgermeister Florian Hartmann die Zusammenkunft in voller Feuerschutzausrüstung. Grund: Er hatte im vergangenen Jahr die „Wette 22“ gegen die Feuerwehr verloren.

OB verliert Wette gegen die Feuerwehr

Die hatte gewettet, dass sie es binnen eines Jahres schafft, mindestens 22 neue Aktive zu gewinnen. Hartmann hatte dagegen gehalten und im Fall einer Niederlage versprochen, in der – schweren und warmen – Feuerwehrmontur vor seine Stadträte zu treten. Wobei: Von einer Niederlage wollte Hartmann am Dienstag nicht sprechen. Die Dachauer Feuerwehr hätte durch die Aktion viele neue Mitglieder gewonnen. Insofern, so Hartmann, „hat keiner verloren, es profitieren alle“! Und: „Spielschulden sind Ehrenschulden.“

OB löst Wettschulden ein

Die Feuerwehrkommandanten Thomas Hüller und Gerd Lobmeier sowie Pressesprecher Wolfgang Reichelt kümmerten sich vor der Sitzung, dass die schwere Ausrüstung auch ordentlich sitzt. Zufall oder nicht: Die Stadträte hatten am Ende der Sitzung „so viele Wortmeldungen wie noch nie“. Die Kollegen, mutmaßte der OB, „wollten mich wohl ins Schwitzen bringen …“

