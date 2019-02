Gold für „einen epochalen Glücksfall“

Seit 40 Jahren leitet Rudi Forche die Chorgemeinschaft Dachau. Für sein Lebenswerk wurde er nun mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) hat im Namen der Großen Kreisstadt den illustren, kleinen Kreis von nur 18 Trägern der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Dachau erweitert: um Rudi Forche, den Chorleiter der Chorgemeinschaft Dachau. In einer kleinen Feierstunde überreichte er Forche Medaille, Anstecknadel und Urkunde. Die musikalische Umrahmung im voll besetzten alten Rathaussaal übernahm die Chorgemeinschaft, dirigiert natürlich gleich von Rudi Forche selbst.

Der OB nannte Forche einen „epochalen Glücksfall“, denn der leite den Chor jetzt bereits sei „sage und schreibe 40 Jahren“. Hartmann betonte: „Mit Ihrem Mut, dem Dachauer Publikum mit einer Vielzahl von Erstaufführungen immer wieder etwas Neues zu präsentieren, haben Sie das Dachauer Kulturleben in den vergangenen Jahrzehnten absolut bereichert.“ 1991 dankte die Stadt Dachau Rudi Forche schon einmal mit der Silbernen Bürgermedaille für seine Verdienste. 2002 erhielt die Chorgemeinschaft Dachau den bekannten Kron-Maus-Kulturpreis. Trotzdem, so betonte das Stadtoberhaupt weiter, habe sich der vielfach Geehrte seine Bescheidenheit bewahrt und sei ein Mensch geblieben, „für den die Musik das Wichtigste ist und für den der Chor bedeutender ist als der Chorleiter“. Mit seinem nunmehr 40-jährigen leidenschaftlichen Engagement zum Wohl der Musik und Kultur in Dachau habe Rudi Forche die Goldene Bürgermedaille „absolut verdient“. Der große Applaus sei für Forche zwar stets nur „Anerkennung und Lob für ein Gemeinschaftswerk“ gewesen, doch diesmal gelte er Rudi Forches persönlichem Lebenswerk.

Mit 24 Jahren übernahm er die Leitung der Chorgemeinschaft

Der neue Träger der Goldenen Bürgermedaille hat seine musikalische Ausbildung als Sängerknabe bei den Regensburger Domspatzen und als Student an der Münchner Hochschule für Musik begonnen. Schon mit 24 Jahren nahm sich Forche die Zeit, die Chorgemeinschaft zu leiten, was allein schon ein Glücksfall gewesen sei. Daneben sei Forche noch Mitglied im Konzertchor des Bayerischen Rundfunks, vielfach weiter engagiert sowie Musiklehrer.

Mit der Goldenen Bürgermedaille ehrt die Stadt Dachau Persönlichkeiten, die sich um das Wohl der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger in herausragender Weise verdient gemacht haben. Diese Form der Ehrung wurde 1988 ins Leben gerufen. Allein schon die niedrige Zahl der solcherart Ausgezeichneten verdeutlicht nach den Worten von OB Hartmann ihren Stellenwert. Sie wird auch nicht in einem bestimmten Turnus verliehen. „Sie ist und bleibt eine besondere und außergewöhnliche Auszeichnung.“ Umso mehr freute sich Florian Hartmann, dass mit Edda Drittenpreis, Olivia Fleischer und Erich Meister drei aktuelle Trägerinnen und Träger der Goldenen Bürgermedaille zur Feierstunde gekommen waren. Mit dabei waren auch drei Träger des Goldenen Ehrenrings der Stadt Dachau, nämlich Erwin Deffner, Helmut Freunek und Erwin Zehrer.

R.-Dietmar Sponder