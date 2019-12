Trauer um Arthur Bassing

Nach kurzer, aber schwerer Krankheit ist Arthur Bassing im Alter von 79 Jahren verstorben. Um ihn trauert besonders seine Ehefrau Cilly, aber auch die Pfarrei Rumeltshausen und die Jägerschaft Schwabhausen-Arnbach-Edenholzhausen, die mit Arthur Bassing ein allseits beliebtes und geschätztes Mitglied verloren haben.

Stetten – 1940 in Freising geboren, erlernte Arthur Bassing den Beruf eines Textilkaufmanns und zog 1962 nach der Heirat mit seiner Cilly nach Stetten. Neben seinem Beruf widmete er mehr als die Hälfte seines Lebens der Rumeltshausener Kirche St. Laurentius, die nach der Basilika am Petersberg als eine der ältesten romanischen Chorturmkirchen im Landkreis erhalten ist.

Dass dieses Gotteshaus zu einem wahren Kleinod geworden ist, geht maßgeblich auf das Konto von Arthur Bassing. 1969 wurde er Mitglied der Kirchenverwaltung, 1975 zum Kirchenpfleger gewählt und insgesamt fünf Mal im Amt bestätigt. In dieser Zeit setzte er seine ganze Kraft dafür ein, um die Kirche zu einem „Schatzkästlein“ unter den Kirchen im Dachauer Land werden zu lassen.

Er organisierte im Ort Spendenaktionen und ging vor allem dem Erzbischöflichen Ordinariat so lange „auf den Geist“, bis dort die nötigen Gelder lockergemacht wurden. Die Reinigung aller Figuren, die Anschaffung eines neuen Ambos, der Einbau einer Alarmanlage, eines elektrischen Uhr- und Läutwerks und einer Sitzbankheizung, die Restaurierung und der Wiedereinbau der Altäre und der Kanzel sowie die komplette Außen- und Innenrenovierung sind nur ein Bruchteil dessen, was alles gemacht wurde.

Ein Meisterstück lieferte Bassing 1998 ab, als nach jahrelangen zähen Verhandlungen die Rückführung des 1967 nach Freising verkauften Kreuzweges gelang. Dazu kamen die Neuerstellung der Friedhofsmauer, die Restaurierung der Sakristei und des Laiengestühls sowie die Sanierung des Kirchenfundamentes.

Bereits im Dezember 2002 wurde Arthur Bassing für seine Verdienste um das Ehrenamt mit der Bürgermedaille der Gemeinde Schwabhausen ausgezeichnet.

Als er 2006 nicht mehr als Kirchenpfleger antrat, widmete er sich vermehrt seinen anderen Hobbys. Schon von Kindesbeinen an hatte er viel für die Natur übrig. 1964 legte er die Jägerprüfung ab und übte seither mit Leidenschaft das Waidwerk aus. Allerdings sah sich Arthur Bassing eher als Heger denn als Jäger und griff lieber zur Kamera als zum Gewehr. Dazu war er Jagdhornbläser und Naturfotograf und hielt Diavorträge über die Flora und Fauna im Arnbacher Moos.

Zusammen mit seiner Frau unternahm er auch viele Ausflüge, die bevorzugt besondere Kirchen zum Ziel hatten. Literatur über Kirchen der Romanik faszinierte ihn ebenso wie die Recherchen darüber am Computer.

„Die 36 Jahre als Kirchenpfleger haben mich so geprägt, dass ich bis heute nicht davon losgekommen bin, Kirchen zu besuchen – nicht nur zum Beten, sondern um die einmaligen Kunstwerke zu bewundern und zu bestaunen. Ich hoffe, dass sich auch weiterhin Menschen finden, die sich für den Erhalt dieser Denkmäler einsetzen“, schrieb er noch kurz vor seinem Tod in seinen Aufzeichnungen nieder.

Nach einem Schlaganfall hörte das „große Herz“ von Arthur Bassing am vergangenen Dienstag auf zu schlagen. Am heutigen Freitag wird um 18.30 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Rumeltshausen ein Rosenkranz gebetet, der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am morgigen Samstag um 10 Uhr in Rumeltshausen statt. EDELTRAUD LACHNER

