Stolz auf die Finanzkraft der Gemeinde

Gut besuchte Bürgerversammlung in Bergkirchen

Von: Ingrid Koch

Bergkirchen – Zur ersten öffentlichen Bürgerversammlung nach der Corona-Pause im Gasthaus Burgmayr in Eisolzried waren rund 70 Interessierte gekommen, darunter viele junge Leute. Bürgermeister Robert Axtner erstattete über zwei Stunden lang anhand von 140 Folien detailliert Bericht, unter anderem über Finanzen, Investitionen, Baupläne, die Kostensituation sowie über Vereinswesen und Leben in der Kommune.

Für die mehr als 70 Vereine stellte er als neuen Referenten Michael Mayr vor. Wer ein Ehrenamt ausübe, erhalte volle Unterstützung.

2021 lebten 8107 Bürger in der Gemeinde, mit einem Ausländeranteil von rund zehn Prozent, voran Rumänen, Ungarn und Polen. Moderates Wachstum bleibe das Ziel. 1400 Bürger sind über 65 Jahre alt, was sich in der Seniorenarbeit niederschlage. 82 Geburten wurden 2021 registriert.

Mit einem Volumen von rund 32 Millionen Euro im Rekordhaushalt 2022 nehme Bergkirchen hinsichtlich der Finanzkraft im Landkreis Dachau wieder den ersten Platz ein. „Wir sind konservativ“, sagte Axtner, dementsprechend werde auch geplant und investiert. Der Erfolg zeige sich. 5329 Arbeitsplätze gab es 2021 in der Kommune.

Mit 123 Mitarbeitern und Personalkosten von 6,4 Millionen Euro ist die Gemeinde ein mittelständisches Unternehmen. Personal werde im Übrigen nicht nur in der Kinderbetreuung dringend gesucht.

Von den in Planung befindlichen Baugebieten werde der Steinfeldring in Feldgeding nun nach Jahrzehnten endlich umgesetzt, während Oberbachern, Kneilingstraße, mit dem Mehrgenerationenhaus auf genossenschaftlicher Basis sowie der Handwerkerhof in Neuhimmelreich noch dauern. 15 Jahre kann sich die Umsetzung von Bebauungsplänen laut Axtner schon hinziehen. Anhand von zwei ansprechenden Videos konnten sich die Besucher ein Bild machen, wie die Projekte angedacht sind.

Sehr positiv sind die Aussichten für den baldigen Fernwärmeanschluss ans Netz von Deutenhausen, Eisolzried und Bibereck. Festlegen wollte sich Axtner aber nicht auf den Beginn.

Die Anregungen und Wünsche der Bürger drehten sich wie häufig um das Schneiden von Bäumen und Sträuchern. Axtner stellte ein Baumkataster in Aussicht, eine Baumschutzverordnung komme nicht in Frage.

Seniorenbeauftragter Reinhold Heiß, der schon Weihnachtspackerl in Deutenhausen ausfährt, beklagte, dass die verwirrenden Hausnummern ein Problem seien. Verwaltungschef Siegfried Ketterl verwies auf die Hausnummernverordnung und empfahl den Hausbesitzern zum eigenen Schutz in Notfällen Abhilfe zu schaffen.

Die Straßenbeleuchtung in der Feldbergstraße in Eisolzried gab Anlass zur Klage, während sich ein Bürger aus Bergkirchen eine Ruhebank am Spielplatz an der Maisachbrücke wünscht.

Axtner räumte ein, dass die Mitfahrerbänke in allen Teilen der Gemeinde nicht genutzt werden, aber als Ruhebänke durchaus einen Zweck erfüllten.

Kritisch wird die X800-Buslinie gesehen, die vom S-Bahnhof Dachau über Gada nach Esting über eine sehr schmale Straße führt. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, so Axtner, das Problem sei ihm aber bewusst.

Die Verlängerung an der Bushaltestelle beim Hotel Forelle in Günding sei für Lkw-Abbieger problematisch, erklärte ein Unternehmer. Ein junger Vater wollte zur Bauplatzvergabe wissen, ob seine Kinder überhaupt noch eine Chance auf einen Bauplatz bekämen. „Wir müssen Prioritäten setzen“, blieb Axtner im Vagen.

Zum Schluss dankte er den Bürgern für die sachlich vorgetragenen Wünsche und seinem Rathausteam, voran Siegfried Ketterl, sowie den anwesenden Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit seit seinem Amtsantritt im Jahre 2020.