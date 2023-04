Stolz nicht nur auf die Jugendarbeit

Ein Hoch auf die Jugend: vorne die drei Jugendleiter Florian Euhus, Verena Reindl und Maximilian Schotsch (von links) und hinter ihnen der Großteil der anwesenden Jugend. © Höltl

Saisonende bei den Schützen von Frohsinn Arnbach. Da wurde nicht nur stolze Bilanz gezogen, auch Ehrungen standen an

Arnbach – Die Mitglieder des Schützenvereins Frohsinn Arnbach haben sich zu ihrer Jahresversammlung im Sportheim getroffen. Zum Saisonende hatte Schützenmeister Anton Kornprobst die ehrenvolle Aufgabe, seinen Vereinskameraden Franz Käfig für seine 50-jährige Mitgliedschaft und Anton Baldauf für seine 50-jährige Mitgliedschaft beim Bayerischen Sportschützenbund zu gratulieren.

Im Anschluss stand die Preisverteilung vom Endschießen auf dem Programm. Geschossen haben 51 Teilnehmer, wovon 34 Schüler/Jugendliche vertreten waren. Sieger wurde Florian Euhus mit 97 Ringen. Mit einem 8,5 Teiler erreichte Paul Lerchl den zweiten Platz und Maximilian Schotsch war mit 96 Ringen auf Platz drei vertreten.

Sehr gute Nachrichten erfuhren die Schützen auch von Hans Geissler, als er seinen Kassenbericht präsentierte. Heute, sieben Jahre nach dem Neubau des Schützenheims, ist der Verein endlich wieder schuldenfrei.

Hervorragend zeigt sich auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen seit 2016. Mit einem Zuwachs von 60 Schützen hat der Verein aktuell 178 aktive Mitglieder, wovon 44 dem Jugendbereich zuzuordnen sind. Hervorragend waren die Leistungen, die Florian Euhus und Maximilian Schotsch bei ihren Rückblicken präsentierten. Zum einen hat Frohsinn Arnbach den Gemeindepokal gewonnen (wir haben berichtet). Und beim Jugendpreisschießen des Gaus gewannen Erik Vieregg (Lichtgewehr aufgelegt) und Anna Euhus (Luftpistole). Unter der Rubrik „Meistbeteiligung“ erreichten die Arnbacher einen weiteren ersten Platz.

Gratuliert wurde auch Josef Seitz, der mit 372 Ringen bei der Gau-Meisterschaft ebenfalls den ersten Platz belegte. Die zweite Mannschaft von Frohsinn Arnbach steigt dank ihrer sehr guten Ergebnisse von der B- in die A-Klasse auf, und auch die erste Mannschaft kann auf ihren zweiten Platz stolz sein.

Bürgermeister lobt ehrenamtliches Engagement und Jugendarbeit

Die Schützenkönige wurden bereits bei der Weihnachtsfeier proklamiert und die Ehrung der Vereinsmeister wurde jetzt auf der Jahreshauptversammlung nachgeholt (über beide Ereignisse und Titelträger wurde im Vorfeld bereits berichtet).

Ein sehr schönes Abschlusswort fand Bürgermeister Wolfgang Hörl: „Ihr könnt’s unheimlich stolz sein, dass alle mit ihrer ehrenamtlicher Leistung ein Schützenheim gebaut haben und dies innerhalb so kurzer Zeit schuldenfrei ist – das ist alle Ehren wert“.

Ein Hoch stimmte er auch auf die Jugendarbeit von Frohsinn Arnbach an. „Diese ist ein absolutes Aushängeschild und wenn man sieht, wie viel Jugendliche und Heranwachsende bei diesem Verein sind – dann ist das etwas, was man im ganzen Landkreis sucht.“ Hörl ziehe den Hut vor allen, die so aktiv die Jugendarbeit unterstützen. Mit seiner Aussage unterstrich er, was auch Schützenmeister Anton Kornprobst bereits bei der Preisverleihung aussprach: „Auf unsere Jugend können wir bauen.“

Jetzt ist Sommerpause, die Schießsaison ist zu Ende und bis zum Neustart am 29. September gibt es noch einige gesellige Termine. Bereits am 5. Mai ist die Jugendabschlussfeier geplant und am 7. Juli das beliebte Grillfest.

Ehrungen für Vereinstreue: Franz Käfig, Schützenmeister Anton Kornprobst und Anton Baldauf (v.l.). © Höltl