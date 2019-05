„Am Sandberg“ wird abgespeckt ausgebaut

Die Anlieger der Straße „Am Sandberg“ in Eisenhofen werden zwar immer noch nicht jubeln, doch hat der Gemeinderat Erdweg am Dienstagabend einen deutlich günstigeren Ausbau der Erschließungsstraße verabschiedet.

Erdweg – Die Straßenausbaubeitragssatzung ist abgeschafft, dennoch sorgt die Erschließungsbeitragssatzung weiter für Unruhe bei manchen Hausbesitzern. Und das, obwohl der Freistaat im Jahr 2016 eine Neuregelung beschlossen hat: Für Straßen, die älter sind als 25 Jahre, und bei denen eine Fahrbahn vorhanden ist, dürfen keine Ersterschließungsbeiträge mehr erhoben werden. Als Übergangsfrist wurde der 31. März 2021 festgelegt. In der Ebs ist geregelt, dass 90 Prozent der Kosten der Anlieger und zehn Prozent die Kommune trägt.

Bei der Straße „Am Sandberg“ Eisenhofen ist nach Auffassung der Gemeinde Erdweg jedoch gar kein Straßenkörper vorhanden. Die erstmalige Herstellung wurde seit dem Jahr 2000 bereits mehrfach bearbeitet: Seit 2001 ist die Erschließung demnach im Gespräch, 2008 und 2012 wurden Kostenschätzungen eingeholt. 2016 wurde der Ausbau im Bauausschuss behandelt und befindet sich seitdem in Planung.

Die bisherige Planung allerdings erschien den Anliegern zu umfangreich. Deswegen gab es noch einmal ein Gespräch mit den Hausbesitzern. Ergebnis: Es gibt nun eine abgespeckte Variante. Unter anderem werden die vorhandenen drei Leuchten belassen, der geplante Parkstreifen wird nicht gepflastert. Statt dessen wird nördlich der Fahrbahn ein etwa 50 Zentimeter breiter Grünstreifen und südlich der Straße ein breiter Streifen Schotterrasen angelegt. Die Errichtung der Fahrbahn mit Entwässerung und Straßenbegrenzung kostet nun nicht mehr 240 000 Euro, sondern 170 000 Euro. „Die Anlieger tragen diese Ausbaustufe mit“, so Bürgermeister Christian Blatt.

Der Umgriff beginnt bei Wohnhaus Am Sandberg 2, und endet an der Ostseite inclusive Wendehammer. Vom Ausbau am Einmündungsbereich Untere Dorfstraße bleiben die Anlieger verschont.

Mit dieser Variante konnte sich auch der Gemeinderat anfreunden und stimmte einmütig zu. Geprüft wird zudem, ob eine Gasleitung und Glasfaserkabel verlegt und ob die bestehende Wasserleitung in Zuge des Ausbaus erneuert wird.

SABINE SCHÄFER